RTP vende aceite quemado, llantas y acumuladores viejos

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, puso a la venta 80 mil litros de aceite quemado, 68 mil 500 acumuladores de desecho y 113 mil 398 llantas no renovables.

CIUDAD DE MÉXICO. Para el apoyo de los usuarios, los autobuses RTP brindaron servicio en el trayecto. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto

La empresa gubernamental publicó este martes en la Gaceta oficial una licitación pública para enajenar estos materiales de desecho.

Material de desecho

La RTP valuó en 2.41 pesos el litro de aceite quemado, 9 pesos cada acumulador de desecho y 0.63 pesos cada kilo de llanta. Espera que el fallo de la licitación se dé el 22 de mayo.

Se trata de materiales de desecho que requieren un manejo especial.

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