RTP vende aceite quemado, llantas y acumuladores viejos
La Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX valuó en 2.41 pesos el litro de aceite quemado, 9 pesos cada acumulador de desecho y .63 pesos cada kilo de llanta.
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, puso a la venta 80 mil litros de aceite quemado, 68 mil 500 acumuladores de desecho y 113 mil 398 llantas no renovables.
La empresa gubernamental publicó este martes en la Gaceta oficial una licitación pública para enajenar estos materiales de desecho.
Material de desecho
La RTP valuó en 2.41 pesos el litro de aceite quemado, 9 pesos cada acumulador de desecho y 0.63 pesos cada kilo de llanta. Espera que el fallo de la licitación se dé el 22 de mayo.
Se trata de materiales de desecho que requieren un manejo especial.
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