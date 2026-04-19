Imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” está sustentada: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseveró este domingo en una ficha informativa que cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de Juan Jesús “N” como autor material del feminicidio de Edith Guadalupe.

Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra de Juan Jesús N, quien se desempeñaba como vigilante de un inmueble ubicado en Avenida Revolución, alcaldía Benito Juárez, lugar al que ingresó Edith Guadalupe el día de su desaparición.

“La Fiscalía CDMX cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio.

“Entre estos elementos, se encuentran hallazgos periciales que vinculan directamente al imputado con los hechos, así como evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio se encontraban desconectadas durante el periodo en que Edith ingresó al inmueble y que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo”, indicó la dependencia.

Con base en estos elementos, la Fiscalía CDMX afirmó categóricamente que la persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente.

“Asimismo, es importante precisar que el video que circula en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe. De acuerdo con el análisis realizado, el material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith.

No obstante, la Fiscalía CDMX continúa con una investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble, en cuyo caso se investigarán y perseguirán conforme a la ley”, acotó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró que no fabrica culpables. La imputación realizada se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública.

“Este caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y con el compromiso de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para Edith y su familia”, agregó en la ficha informativa difundida este domingo.

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fdm