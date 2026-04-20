Incendio de fabrica de químicos en Ecatepec, Edomex

Llamas de hasta 20 metros de altura se registraron al presentarse un incendió en una fábrica de químicos en la colonia Rústica Xalostoc, lo que provocó temor entre los habitantes de los alrededores.

El incendio inicio al filo de las 10 de la noche en la fábrica de pigmentos en la zona industrial, en la calle Hierro, pero por lo flamable de los combustibles almacenados el fuego se extendió en el depósito.

A la zona acudieron bomberos y policías para acordonar la zona y tratar sofocar las llamas que se alcanzan a ver a varios kilómetros de distancia.

Por seguridad fueron desalojados alrededor de 150 vecinos de los alrededores. Cabe resaltar que es el segundo incendio en las últimas 72 horas luego de que el viernes, se registrara otro incendio que daño el puente de la autopista Siervo de la Nación, por lo que fue cerrado luego de que presuntamente resultó dañado.