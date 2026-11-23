• Andy es una joven dirigente de Grupo Cedros, integrante del Movimiento Urbano Popular.

Andy García Hernández, dirigente de Grupo Cedros, integrante del Movimiento Urbano Popular, anunció formalmente su registro para buscar la coordinación de los trabajos en el distrito 9 local de la Ciudad de México, correspondiente a la alcaldía Cuauhtémoc.

Mediante un video difundido en sus plataformas digitales bajo el lema "Bienestar para Cuauhtémoc", García Hernández señaló que su decisión responde a la necesidad de impulsar un cambio cercano a la ciudadanía y fortalecer el trabajo en territorio.

Quien me conoce sabe que vengo desde abajo y de trabajar en la calle, que vengo haciendo trabajo desde hace muchos años atrás, y sé que nuestra alcaldía necesita que la Cuarta Transformación siga consolidándose", expresó en su mensaje.

Finalmente, agradeció el respaldo de los vecinos de la demarcación y convocó a la ciudadanía a mantenerse atenta y sumarse a sus actividades a través de sus redes sociales oficiales.