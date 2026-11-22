La diputada local Diana Sánchez Barrios dio a conocer en redes sociales que ayer por la noche fue a la Fiscalía de la CDMX a “presentar una serie de denuncias por las agresiones en contra de la comunidad trans que se dieron afuera del Congreso de la Ciudad de México” el pasado 20 de noviembre.

Afirmó que esos hechos “fueron orquestados y dirigidos desde la alcaldía Cuauhtémoc y tenemos las pruebas para demostrarlo. No vamos a permitir que nos sigan violentando sin consecuencias”.

Así lo dio a conocer después de que el viernes pasado la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó denuncias ante la fiscalía local por los golpes sufridos por 25 vecinos y funcionarios afuera del congreso, y en entrevistas con medios detalló que muchos de los agresores trabajan en el congreso local para la diputada Sánchez Barrios.

En un video en redes sociales que difundió este domingo, Sánchez Barrios declaró que “Rojo de la Vega ha direccionado una violencia terrible hacia las mujeres (...) no respeta la ley, pero nosotras vamos a las últimas consecuencias por esta violencia que vivieron mis hermanas trans, en el Congreso de la Ciudad de México, la golpiza que nos metieron”.

Incluso afirmó “tenemos evidencia, hay videos los que traían capuchas, gorras, cubrebocas, personal, funcionarios de la alcaldía, muchos de ellos de la vía pública y personas de las cuales hemos identificado”.