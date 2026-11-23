La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que en 2027 iniciará la construcción de la nueva sede de la UNAM en la Ciudad de México, cuya capacidad proyectada será para cerca de 20 mil estudiantes.

“Decidimos que el próximo año vamos a arrancar con la construcción de una sede de la UNAM más en la Ciudad de México, para que puedan, alrededor de 20 mil jóvenes estudiantes, tener espacio para concluir sus estudios”, dijo Brugada.

Y detalló que el gobierno capitalino se encargará de la construcción y la UNAM de operar el plantel.

Así lo dijo en el Estadio de béisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde entregó 30 mil nuevas becas de transporte para estudiantes de universidades públicas y habló de la importancia de fortalecer el acceso y permanencia de los estudiantes en la universidad.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, informó que las 30 mil becas se entregaron a estudiantes de la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Rosario Castellanos, del Tecnológico Nacional, la UPN, Normales y la Universidad de la Salud. En 2027, el monto de la beca será de 2 mil pesos.