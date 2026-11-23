En los últimos días para tramitar la licencia permanente, se registran largas filas de personas que buscan el documento en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX.

La espera de los solicitantes que no alcanzaron una cita vía internet varía de entre 6 a 8 horas e incluso hay quienes han pernoctado para asegurar su lugar.

“Tuve que madrugar, llegar a las 5 de la mañana para tomar turno, me tocó el 106, pero sí las filas están largas. La página ya no está dando cita y este es uno de los lugares para poder tramitarla sin cita, la verdad valió la pena la espera”, dijo Ángel Martínez, vecino de Chalco, Estado de México. Él acudió al módulo de avenida Universidad para obtener la permanente.

La Secretaría de Movilidad habilitó tres módulos especiales que operan de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Rodolfo Dorantes

Para atender la demanda de las personas que se quedaron sin cita, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México habilitó tres módulos especiales con horarios de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, y sábados y domingos de 9:00 a 14:00.

Los módulos se ubican en:

San Andrés Tetepilco (Andrés Molina Enríquez s/n, col. San Andrés Tetepilco, Iztapalapa).

(Andrés Molina Enríquez s/n, col. San Andrés Tetepilco, Iztapalapa). Acoxpa (Av. Acoxpa 436, col. Coapa, Tlalpan).

Universidad (Av. Universidad 936, col. Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez).

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México tiene un costo de $1,500 MXN y puede tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que concluye el programa.