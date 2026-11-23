Las investigaciones por lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito aumentaron 10% en la Ciudad de México durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 2 mil 356 a 2 mil 588 carpetas, lo que representa un promedio de nueve casos diarios.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entre enero y septiembre de 2026 se iniciaron 232 investigaciones más que en los mismos meses de 2025, una tendencia que se refleja en accidentes que han dejado personas con lesiones graves y víctimas mortales.

Entre los casos recientes se encuentra el de un motociclista que sufrió una fractura expuesta de tibia tras ser embestido por una camioneta en la alcaldía Venustiano Carranza.

Por este hecho, Cristian Iván “N”, de 22 años, fue aprehendido por su probable responsabilidad en el delito de lesiones culposas. El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, alrededor de las 16:00 horas, cuando conducía una Chevrolet Silverado de tres toneladas y media que impactó una motocicleta Yamaha, manejada por Johan Padel Velázquez Domínguez, de 37 años.

El motociclista sufrió una fractura expuesta de tibia en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Balbuena. Aunque inicialmente el conductor fue detenido por policías capitalinos, posteriormente se libró una orden de aprehensión debido al incumplimiento de las medidas establecidas durante el procedimiento judicial.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde había sido detenido por autoridades mexiquenses y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En otro hecho ocurrido en la alcaldía Tlalpan, Néstor “N”, elemento de la Secretaría de Marina, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista de 25 años y las lesiones ocasionadas a un menor de 12 años.

Néstor "N" fue detenido en Tlalpan tras arrollar a un motociclista de 25 años. Las autoridades no han entregado pruebas que son esenciales para continuar con el proceso. Especial

El accidente ocurrió el 17 de septiembre pasado, cuando el joven circulaba en motocicleta. Según la versión de la familia, previamente habían tenido un encuentro con el conductor de un automóvil Toyota rojo, quien posteriormente habría acelerado y alcanzado al motociclista, provocando el impacto.

Tras el choque, el conductor presuntamente intentó escapar, pero fue perseguido por el padre del joven fallecido, quien logró detenerlo aproximadamente 700 metros adelante, cuando el tránsito y un semáforo obligaron al vehículo a detenerse.

Posteriormente, policías capitalinos, con apoyo de operadores del C5, realizaron el aseguramiento y lo presentaron ante el Ministerio Público.

Durante la audiencia realizada en el Reclusorio Norte, el juez de control determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sin embargo, a más de 2 meses del hecho, las autoridades no han entregado pruebas que son esenciales para continuar con el proceso en contra del integrante de la Secretaría de Marina.

Exigencia de justicia hace eco

La indignación se hizo presente en otro hecho de tránsito ocurrido el 9 de noviembre en la colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, donde Jatziri Arlette, de 17 años, fue atropellada y arrastrada por una pipa de agua cuando viajaba en motocicleta.

Debido a la gravedad de las lesiones, la adolescente perdió la pierna izquierda y permanece hospitalizada en el Hospital General de Xoco.

Aunque el conductor fue detenido inicialmente, familiares y amigos de la víctima denunciaron que el Ministerio Público lo dejó en libertad, por lo que realizaron movilizaciones para exigir que se esclarezcan los hechos y se proceda nuevamente contra el presunto responsable.

El sábado 14 de noviembre los inconformes bloquearon la avenida Río Churubusco, a la altura de Calzada de Tlalpan, y realizaron otras protestas para exigir justicia. También denunciaron presuntas irregularidades ministeriales y falta de información por parte de la empresa propietaria de la pipa sobre los seguros y la reparación de los daños.

A estos hechos se suma el atropellamiento de Cristina Joselyn Rocha Chimal, de 36 años, quien tenía seis meses de embarazo cuando fue embestida por una unidad de transporte público el pasado 13 de noviembre, en la avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

La mujer se dirigía a su trabajo cuando fue atropellada en la colonia Lomas de Santa Fe. De acuerdo con las investigaciones y el dictamen de tránsito, el conductor no advirtió su presencia mientras cruzaba cerca de una zona peatonal y posteriormente abandonó el lugar.

La víctima y su bebé fallecieron. Tras analizar grabaciones de cámaras del C5 y de circuito cerrado, así como entrevistas con vecinos, las autoridades identificaron la ruta del vehículo y localizaron al presunto responsable.

La FGJCDMX inició una investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo. Especial

Este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía capitalina detuvieron a Israel “N” en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un día antes, la FGJCDMX había obtenido una orden de aprehensión en su contra por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

La detención ocurrió después de que el hombre fuera ubicado en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac. Inicialmente fue asegurado por una infracción al Reglamento de Tránsito y, durante una revisión, le encontraron presuntas dosis de narcóticos, por lo que también fue procesado por delitos contra la salud.

En muchas de las investigaciones por lesiones en accidentes de tránsito, existes distintas agravantes y acusaciones de omisión por parte de autoridades.