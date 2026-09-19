Reportan 98.9 % de altavoces operativos en CDMX durante el Segundo Simulacro Nacional

Tras la realización del Segundo Simulacro Nacional, las autoridades de la Ciudad de México brindaron detalles sobre los resultados de este ejercicio. En ese sentido, se informó un porcentaje de activación del 98.93 % de los altavoces de la capital.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró que funcionaran más de 27 000 altavoces colocados en la capital e invitó a la ciudadanía a continuar con su participación en estos ejercicios, pues son la diferencia entre la vida y la muerte.

Hacemos un llamado a seguir participando; los simulacros pueden salvar vidas (...) nuestra población tiene que estar en cada simulacro más preparada", expresó la mandataria capitalina.

Por su parte, el director del C5, Dr. Salvador Guerrero Chiprés, detalló que de los 28, 287 altavoces de la capital funcionaron 27, 984. En ese sentido, reiteró que en todas las alcaldías se alcanzaron niveles superiores al 98 %.

Por otro lado, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, detalló que el tiempo de evacuación de los inmuebles promedió 1 minuto con 43 segundos, mientras que participaron 7 889 435 personas.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 en CDMX alcanzó un 98.93 % de activación de altavoces, con más de 7.8 millones de participantes y ejercicios de rescate en campo. Nancy Corro

Asimismo, se realizaron dos ejercicios en campo: uno en el Monumento a la Revolución y el segundo en el Deportivo Xochimilco, donde se llevaron a cabo maniobras de búsqueda y rescate de personas en vehículos y escombros. En este último lugar también participaron binomios caninos, mientras que en el Monumento a la Revolución se simuló un escenario con hipótesis de colapso en una vivienda, donde se realizaron prácticas de perforación de muros y traslado de personas lesionadas.

Para este ejercicio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó a 17 100 policías, los cuales fueron apoyados por 1 610 vehículos, todo ello para garantizar la seguridad en las zonas participantes de este Segundo Simulacro Nacional.

La titular de la Secretaría de Salud capitalina confirmó que 92 hospitales participaron en el simulacro y detalló que se registraron dos emergencias durante el ejercicio: un hombre que fue trasladado al hospital tras sufrir un infarto, mientras que el segundo fue otro hombre que cayó de una escaleras y fue atendido en el lugar.