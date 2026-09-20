Mercado rehabilitado tras 19S sufre filtraciones y daños

Afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y reinaugurado el 25 de julio de 2020 tras un proceso de reconstrucción que requirió cerca de 40 millones de pesos de inversión pública, el Mercado de Artesanías y Curiosidades de San Juan vuelve a registrar problemas de infraestructura.

Las intensas lluvias de los últimos meses han acrecentado las goteras, los encharcamientos y el reblandecimiento del techo en este histórico centro de abasto, poniendo en riesgo el patrimonio de los comerciantes.

Las intensas lluvias de los últimos meses han acrecentado las goteras. Jesús Monje

Ubicado en la calle de Ayuntamiento, en la colonia Centro, el inmueble presenta fallas que han sido expuestas por los afectados ante la administradora Ana María Chavan y la jefa de Mercados, Angélica Aragón.

Sin embargo, la única respuesta brindada por las autoridades locales es que los propios locatarios paguen las composturas de su bolsillo debido a la falta de presupuesto, a pesar de tratarse de un edificio público rehabilitado con fondos destinados a la atención de los daños del sismo.

Los comerciantes expresaron su preocupación y molestia al señalar que el problema de las filtraciones persiste desde hace más de dos años, habiendo provocado la pérdida de mercancía y la caída de luminarias que han quedado inservibles por la humedad acumulada.

También se registra el reblandecimiento del techo en el Mercado de Artesanías y Curiosidades de San Juan. Jesús Monje

Hemos metido escritos y sólo nos mandan a trabajadores quienes sólo toman fotos, hacen un recorrido, observan las goteras y nos dicen que van a trabajar en el problema, pero se van y nunca arreglan nada y se olvidan de nosotros.”

Ante la falta de soluciones institucionales, los locatarios financiaron con recursos propios un diagnóstico técnico para conocer las causas del deterioro en el edificio.

“De nuestra bolsa contratamos a un ingeniero, mismo que nos comentó que el problema es el agua de lluvia, pues la azotea no cuenta con suficientes salidas de agua y cuando llueve muy fuerte, llega a acumularse hasta 40 centímetros y la forma en que baja no es la suficiente y eso provoca a que se quede estancada el agua por semanas, provocando se filtre a los negocios y este siga debilitando el techo y afectando a más de 16 locales”, precisaron los denunciantes.