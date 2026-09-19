Demuestran capacidad de reacción en Xochimilco

Equipos de emergencia demostraron este sábado su capacidad de reacción ante siniestros ocasionados por un sismo.

Como parte del simulacro nacional, diferentes equipos mostraron sus capacidades en rescate de víctimas en estructuras colapsadas.

Binomios caninos localizaron y rescataron a una víctima en una estructura colapsada.

Bomberos y elementos de protección civil extinguieron un incendio de vivienda. Rescatistas y paramédicos recuperaron cuerpos de vehículos siniestrados utilizando herramientas para cortar las láminas y chasis.

Participó personal de protección civil, paramédicos, bomberos, soldados, marinos, entre otros integrantes de dependencias públicas y privadas, federales y locales.

El escenario de estos ejercicios fue la explanada del Deportivo Xochimilco.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, encabezó los ejercicios. En entrevista reconoció que en Xochimilco los principales riesgos se desprenden de alrededor de 400 festividades anuales que se realizan en pueblos, colonias y barrios de la demarcación.

“Mucho tiene que ver con nuestras más de 400 fiestas al año, nosotros estamos con más de una fiesta al día, entonces, tenemos que estar en territorio con la gente, con el pueblo atendiendo todo, observando absolutamente todo y previniendo que haya un riesgo para las y los ciudadanos que participan en nuestras festividades”, expresó.

La pirotecnia es utilizada en los festejos por lo que también hay una vigilancia especial.

“La pirotecnia es una de las cosas, una de las tradiciones más fuertes en Xochimilco, pero nosotros, en todo momento, hacemos las observaciones y llevamos a cabo los protocolos”, expresó.

Previo al simulacro, Camacho encabezó una ceremonia conmemorativa en donde se honró a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Se reconoció a los equipos de emergencia de Xochimilco y se entregó equipo y vehículos para las labores de rescate. “Desde Xochimilco hacemos hoy un compromiso, nunca olvidar nunca dejar de aprender, nunca dejar de prevenir y nunca dejar de ayudarnos entre nosotras y nosotros.

“Porque Xochimilco es tierra de historia, es tierra de tradiciones, es tierra de comunidades, pero sobre todo Xochimilco es tierra de guardianes. Y mientras exista una comunidad preparada solidaria y unida, tendremos siempre una mejor oportunidad de proteger lo que más importa la vida de todas y todos”, dijo la alcaldesa.