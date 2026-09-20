Vecinos de Insurgentes Norte 476 temen por un nuevo colapso

Los habitantes de Insurgentes Norte 476, en la colonia Atlampa, viven en un constante temor.

A diario, a diferentes horas del día y la noche, perciben vibraciones en la estructura de su edificio, el cual fue sometido a un proceso de rehabilitación entre 2018 y 2020 tras los daños sufridos en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Los movimientos ocurren incluso en las madrugadas, cuando el tráfico vehicular es nulo y no transitan camiones ni tráileres que pudieran explicar el fenómeno, produciendo una sensación como “si brincara el edificio”.

“Hace como 10 meses comenzamos a notar en el edificio comportamientos raros que no había antes, notamos vibraciones (...) a cualquier hora, ya sean las 2 o 3 de la mañana en que no hay tránsito vehicular. Cada vez estos movimientos están siendo más fuertes”, explicó en entrevista con Excélsior Yukari Niño de Rivera, habitante del condominio.

En tanto, Gisela Delgado, quien vive en el primer piso del inmueble, coincidió en que las sacudidas son cotidianas y no están ligadas al paso de vehículos.

Asimismo, detalló la diferencia perceptible entre estos movimientos y un evento telúrico.

Son vibraciones en el edificio y es muy diferente de un sismo: cuando hay sismo se escucha un rechinido, rechina la estructura de metal del edificio (…) son diferentes, no hay ese ruido, no hay ese rechinido.”

En el inmueble habitan 28 familias. Debido a la falta de certeza técnica y a la intensidad creciente de los movimientos, algunos han comenzado a considerar la posibilidad de mudarse.

Hace dos semanas, una representación de los vecinos sostuvo una reunión con Ernesto Noriega, funcionario de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, para exponerle formalmente la gravedad de la situación.

“Él nos decía ‘es que es el mantenimiento seguramente’ (...) pero nosotros podemos comprobar todo lo que hemos gastado e invertido en mantenimiento y en detener todos los vicios ocultos que tenía el edificio cuando nos lo entregaron”, declaró Niño de Rivera.

En dicho encuentro, el funcionario prometió a los condóminos que en el lapso de una semana organizaría un comité técnico para realizar una visita de inspección, en la que participaría personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC); sin embargo, hasta la fecha la revisión no se ha llevado a cabo.

“Pero pues no lo ha hecho, le mandé un mensaje a esta persona y no me respondió. Entonces, pues así estamos”, expresó la entrevistada.

Vecinos señalan que los movimientos en Insurgentes Norte 476, en la colonia Atlampa, ocurren incluso en las madrugadas. Especial

VICIOS OCULTOS

De acuerdo con las vecinas, la problemática está ligada a las deficiencias detectadas desde la etapa de rehabilitación del inmueble.

Las obras iniciaron en 2018 y concluyeron a mediados de 2020, periodo en el que los habitantes aseguran haber enfrentado presiones para recibir el edificio a pesar de que la intervención presentaba irregularidades.

“Desde el 19 de junio del 2020 nos estuvieron presionando y queriéndonos obligar a recibir el edificio (después de las obras de rehabilitación). Nosotros no queríamos, porque ya habíamos notado muchas deficiencias”, narró Niño de Rivera.

Delgado recordó que el retiro de los apoyos gubernamentales para pago de renta fue el factor determinante que forzó el regreso de las familias.

De buenas a primeras nos quitaron el apoyo de renta, sin avisar. Al no tener la ayuda de renta, todos los vecinos firmaron (de recibido) obligados a recibirlo así como estaba, era inhabitable todavía (...) y cuando empezaron a recibir se dieron cuenta que no habían cambiado las instalaciones de los sanitarios, como se había establecido, ni las instalaciones eléctricas.”

Además, los colonos han documentado que durante los sismos se percibe un crujido de la estructura metálica, además de la formación de fisuras verticales en los muros de diversos departamentos y una ligera inclinación que no existía antes de la intervención.

Consultada sobre este señalamiento, la Comisión para la Reconstrucción respondió a Excélsior que “no se habían tenido reportes hasta septiembre del 2026, donde solicitan (los habitantes) a través de oficio la revisión del sistema de drenaje de calle y a su dicho expresan que el edificio presenta vibraciones”.

Añadió que ya envió los oficios al ISC para que acuda a revisar la estructura y aseguró que se mantendrá el seguimiento interinstitucional para brindar la atención necesaria a los condóminos.