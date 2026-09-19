Coyoacán conmemora los sismos de 1985 y 2017 enfocándose en la preparación para el futuro

En el marco de los aniversarios de los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, encabezó una ceremonia conmemorativa en la que instó a asumir la protección de la vida humana como la principal responsabilidad de la sociedad y el gobierno.

Acompañado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de las secretarías capitalinas de Gobierno y de Educación, así como por los miembros de su gabinete, el edil rindió homenaje a las víctimas de dichos eventos y otros desastres naturales.

Durante el acto se guardó un minuto de silencio con el puño en alto, se colocó una ofrenda floral y resonaron las sirenas de las unidades de emergencia en señal de duelo y memoria permanente.

En su intervención, Giovani Gutiérrez, destacó la importancia de trascender el recuerdo y transformarlo en aprendizaje preventivo, al señalar que “recordar no significa solamente mirar hacia el pasado. Recordar significa aprender para proteger el futuro”.

Asimismo, enfatizó que, ante la imposibilidad de evitar fenómenos naturales, la preparación resulta indispensable para aminorar sus repercusiones. Al referirse a los simulacros, expresó que “no es un trámite ni una ceremonia, es un entrenamiento para la vida, para protegerla, para cuidarla, para resolver y tomar medidas necesarias para preservarla”.

El mandatario local reiteró que las acciones institucionales, la infraestructura y los servicios públicos deben diseñarse bajo una perspectiva de gestión de riesgos para proteger a la ciudadanía de manera constante.

Posteriormente a la ceremonia protocolaria, en la demarcación se llevó a cabo el simulacro de sismo y se instaló formalmente el comité de Protección Civil para ejecutar un ensayo de respuesta ante escenarios de emergencia.

El ejercicio contó con la participación de la Subsecretaria de Educación de la SECTEI, Etelvina Sandoval Flores, y del luchador social y exlegislador Jesús Martín del Campo.