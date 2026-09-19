Claudia Sheinbaum destaca la fuerza de la prevención en el Segundo Simulacro Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó este sábado en el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado a las 12:00 horas del 19 de septiembre, y subrayó la relevancia de estos ejercicios para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

La mandataria agradeció la participación ciudadana y el compromiso de quienes siguieron las indicaciones de los equipos de Protección Civil. Señaló que los simulacros permiten identificar áreas de mejora y consolidar protocolos de actuación frente a desastres naturales.

Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección civil"

“La prevención es nuestra fuerza”, expresó Sheinbaum al concluir su mensaje, en el que reiteró que la preparación es clave para proteger a las familias y comunidades del país.

Estos ejercicios nos permiten identificar áreas de mejora, fortalecer nuestros protocolos y estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades"

El ejercicio se llevó a cabo de manera simultánea en las 32 entidades federativas, con la activación de mecanismos de alertamiento como la alerta sísmica y mensajes de emergencia enviados a teléfonos celulares. La jornada buscó reforzar la cultura de prevención y recordar la importancia de la organización social frente a riesgos sísmicos.