Más de 40 mil personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en Benito Juárez

Más de 40 mil personas participaron en la alcaldía Benito Juárez durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado este sábado a las 12:00 horas. El ejercicio, que simuló un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, logró un desalojo responsable en viviendas, comercios y centros comerciales de la demarcación.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, la alcaldía mantiene un impulso permanente en este tipo de ejercicios preventivos para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia y concientizar a la población. Para responder eficazmente a estos escenarios, la demarcación ha fortalecido la capacitación continua de su personal de Protección Civil y cuenta con equipamiento especializado de primer nivel para la atención de contingencias.

Durante la jornada, el alcalde destacó las acciones implementadas: “En Benito Juárez estamos más que preparados. Hemos hecho una fuerte inversión desde el año pasado en materia de Protección Civil, en el tema de Blindar BJ360 y esto es resultado de las necesidades que requiere la alcaldía. Ha habido mucha participación en muchos puntos de la alcaldía, nunca dejaré de incentivar y de pedirle a todas las vecinas y vecinos que lo tomen en serio y que sigan todas las indicaciones que se les da por parte de la alcaldía y del gobierno de la ciudad”.

El despliegue operativo en el territorio contó con el resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de Blindar BJ360 para garantizar la seguridad de peatones y vecinos. Al concluir la evacuación, se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Yanes, secretario de Bienestar Social e Igualdad Social, reconoció la coordinación entre instancias: “En materia de Protección Civil, es un avance muy importante, no deja de ser paradójico que sea un simulacro y al mismo tiempo un ejercicio verdadero. Es un proceso de construcción de capacidades, de desarrollo de habilidades frente a los desastres y una cultura social de gestión del riesgo que hemos venido construyendo como ciudad. Hemos venido desarrollando una muy buena colaboración entre el gobierno Central y la alcaldía en esta materia y creo que vamos avanzando en que se genera una cultura social de la prevención, del cuidado y el autocuidado”.