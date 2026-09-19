Cambia “Alerta Presidencial” durante el Segundo Simulacro Nacional 2026

A las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre se llevó a cabo en todo el país el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que busca reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante sismos, en memoria de los terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

Más de 80 millones de usuarios recibieron la alerta en sus teléfonos celulares, aunque en esta ocasión el mensaje cambió de “Alerta Presidencial” a “Alerta Máxima”, tras las críticas que generó la leyenda anterior durante el simulacro pasado.

La modificación fue anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Gobierno de México, quienes explicaron que el ajuste responde a la confusión que generó el término institucional en dispositivos con sistema operativo iOS, donde se interpretó como un mensaje político. Con los nuevos lineamientos, se optó por un texto más neutral para evitar polémicas.

Durante la reunión por el Segundo Simulacro Nacional 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la importancia de la modernización de los mecanismos de alertamiento masivo, que este año lograron llegar a millones de teléfonos celulares en todo México.

El funcionario subrayó que este avance fue posible gracias al trabajo conjunto con la Agencia Digital del Gobierno de México, lo que permitió que la señal de emergencia alcanzara incluso a comunidades alejadas.

Este sistema representa un avance trascendental para acercar la protección civil a todas las regiones del país y garantizar que la información oportuna llegue a tiempo, permitiéndonos salvar vidas y proteger a las familias mexicanas”, afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el simulacro y agradeció a la ciudadanía por atender las indicaciones de Protección Civil. En sus redes sociales destacó que estos ejercicios permiten detectar áreas de mejora y fortalecer protocolos de emergencia.

Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección civil"

“Estos ejercicios nos permiten estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades”, afirmó.

El simulacro se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas, con la activación de la alerta sísmica y mensajes de emergencia enviados a celulares, consolidando la cultura de prevención en el país.