Repican campanas de la Catedral en Vigilia por la Paz

Las campanas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México replicaron este sábado en el marco de la Vigilia por la Paz convocada por el papa León XIV.

Las campañas comenzaron a sonar cerca de las 11:55 horas y concluyeron alrededor de las 12:05, se observó en un recorrido.

Primero sonaron temas religiosos, justo a las 12:00 horas replicaron las 12 campanadas para señalar el mediodía y concluyeron con otras piezas católicas.

El replicar de las campanas se confundió con el bullicio de la Feria de las Culturas Indígenas que está instalada en el Zócalo capitalino y por momentos fueron apocadas por los ensayos de los grupos de música en vivo que forman parte del programa del evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, se observó.

El replicar de las campañas pasó inadvertido por la gran mayoría de los transeúntes en la Plaza de la Constitución y sólo algunos se tomaron unos minutos para escuchar las piezas y tomar los videos del recuerdo.

En el Zócalo se llevan a cabo varios eventos. Jonás López

La iniciativa del papa León XIV surge en un contexto de crecientes tensiones globales, donde el Pontífice ha instado a la comunidad internacional y a los fieles católicos a unirse en una jornada extraordinaria de oración.

A través de este llamado, el Vaticano busca promover la resolución pacífica de conflictos, exhortando a las diócesis de todo el mundo a realizar actos simbólicos, como el repique de campanas y vigilias solemnes, para sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de la concordia mundial.