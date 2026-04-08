Repicarán campanas de todas las iglesias de México durante la vigilia por la paz

Al tiempo en que el Papa León XIV encabezará la vigilia por la paz desde el Vaticano el próximo sábado 11 de abril, en México todos los templos católicos repicarán sus campanas y de la mano de obispos, cardenales y sacerdotes rezarán igualmente por el cese de la guerra en el mundo y para que se acabe la violencia y las desapariciones en el país.

El acompañamiento a la vigilia convocada por el Sumo Pontífice incluirá además la colocación de signos a favor de la paz en lugares públicos del territorio nacional, relató a Grupo Imagen Jorge Atilano González, director del Diálogo Nacional por la Paz y responsable de coordinar el acompañamiento a la iniciativa papal desde México.

El sacerdote jesuita explicó que jornadas de oración como la que se experimentará en el mundo católico y cristiano el próximo sábado son de utilidad para fortalecer el espíritu de las personas que luchan por la paz.

Se está proponiendo que este sábado se toquen las campanas de los templos a las 12 del día y que durante la tarde-noche se hagan algunas acciones que ayuden a crear esta cultura de paz, desde colocar veladoras en espacios públicos, poner alguna manta, rezar el rosario, horas santas, reunirse como familia es lo que se está proponiendo en ánimo de saber que la paz implica orar y trabajar; no nos quedamos en la oración, pero vemos que es importante para generar el ánimo y la cohesión y continuar las labores que hace cada familia, cada organización y cada iglesia en la construcción de la paz", comentó Atilano González.

El director del Diálogo Nacional por la Paz refirió que en el caso de nuestro país muchas son las problemáticas por las cuales hay que trabajar y orar para salir adelante; por ejemplo, el grave dolor que generan las desapariciones de personas.

Sí, pues existe ahorita yo creo, la preocupación del tema de los desaparecidos, la contaminación del Golfo de México, los controles territoriales; sí, hay mucho para pedir por la paz", estimó.

¿Cuándo se realizará la vigilia por la paz?

La vigilia por la paz iniciará este sábado 11 de abril del 2026 a las seis de la tarde en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 11 de la mañana en México y está abierta a todas las personas.

De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es tal la velocidad de la violencia que representa todo un desafío "romper barreras, mover piedras y abrir puertas" para alcanzar la paz.

jcp