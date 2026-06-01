Activan la Alerta Roja por lluvias fuertes en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja por lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX).

Se prevé que durante la noche de este lunes persistan las lluvias en las alcaldías de la CDMX.

¿Dónde se activó la Alerta Roja?

-Álvaro Obregón

-Cuajimalpa

-Magdalena Contreras

En estas zonas se esperan lluvias intensas, de entre 50 y 70 mm.

Mientras que en las alcaldías Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes.

Peligros asociados a las lluvias en la CDMX

-Encharcamientos en calles y avenidas.

-Corrientes de agua que pueden dificultar el tránsito vehicular y peatonal.

-Caída de ramas, árboles y lonas, que pueden poner en riesgo a transeúntes y vehículos.

Recomendaciones

Retirar la basura de coladeras internas y externas para evitar obstrucciones.

Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Usar paraguas o impermeable si se necesita salir de casa.

Para reportes de emergencias, se encuentra disponible el 911 o el número 55-56 83-22 22.

Se registran inundaciones en Cuajimalpa

Un aguacero cayó en la zona sur poniente de la Ciudad de México, en particular, en la alcaldía Cuajimalpa.

En redes sociales circularon imágenes de calles de Cuajimalpa inundadas, llenas de granizo o con bajada de aguas broncas.

El agua había afectado automóviles y predios, se observó en los videos.

Para la 20:30 horas, en la colonia San José de los Cedros, Cuajimalpa, ya se habían acumulado 78 milímetros de lluvia o 78 litros por metro cuadrado y seguía el aguacero.

JCS