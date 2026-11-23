Comerciantes del mercado San Lorenzo Tezonco y familiares de Alfredo “N”, detenido el sábado por presuntamente haber asesinado a dos personas que le exigían el pago de una deuda millonaria a causa de los intereses, pidieron protección a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) por temor a represalias de grupos de extorsionadores.

Los familiares y comerciantes bloquearon avenida Tláhuac y Periférico Oriente para pedir protección y denunciaron que en el mercado de San Lorenzo Tezonco y zonas aledañas “siguen activos más integrantes de estas organizaciones delictivas dedicadas a los préstamos gota a gota”.

Además, los comerciantes afirmaron que por eso temen ser víctimas de ataques o represalias.

Los manifestantes expresaron que Alfredo “N”, quien habría privado de la vida a las dos personas que le exigían el pago del préstamo -que de 36 mil pesos pasó a más de un millón y medio de pesos por intereses- “es un hombre trabajador que bajo las amenazas de muerte actuó en una situación límite de desesperación para defender su vida y la de su familia”.

Los manifestantes pidieron una “revisión justa del caso de Alfredo, tomando en cuenta que fue víctima de extorsión, amenazas de muerte y que se entregó por voluntad propia”.

Y también solicitaron un “operativo policial permanente en el mercado de San Lorenzo Tezonco para desarticular al resto de los extorsionadores que mantienen intimidados a los locatarios”.