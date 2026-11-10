Activistas piden conciliar derecho a la movilidad segura y al trabajo en CDMX

Integrantes de la sociedad civil organizada exhortaron al Gobierno de la Ciudad de México, en particular a la Secretaría de Movilidad (Semovi), a que en el caso del servicio en motocicleta de reparto por aplicación se concilie su derecho al trabajo con el de todos los capitalinos a contar con una movilidad segura.

Este lunes la Semovi dio a conocer que canceló el programa piloto para la regulación del servicio de reparto en motocicleta, luego de que repartidores presionaron bloqueando vialidades de Santa Fe, ante ello los activistas consideraron que el Gobierno debe tener la capacidad para conciliar ambos derechos y evitar que siga creciendo la crisis de muertes y lesiones a bordo de motocicletas.

Repartidores con app bloquean entradas y salidas de Santa Fe, lo que ha generado severo caos vial en la zona. Especial

Jimena David, gerente de Seguridad Vial de WRI México, indicó que, aunque la solución es compleja, las autoridades deben tener la capacidad de hallarla.

“Se entiende que existe el malestar a algo que se siente que ataca ese interés legítimo (de trabajar), pero justamente porque ambos son intereses legítimos, pues es importante, ahí es donde el Gobierno tiene un rol de generar política pública y de generar una regulación para proteger esos esos diferentes intereses y esos diferentes derechos.

Las autoridades viales exhortaron a los repartidores y motociclistas a no caer en prácticas que pongan en riesgo su patrimonio y su vida.

"Uno no puede pesar más que el otro, así como no me atrevería yo a decir que hay que prohibir las motocicletas porque son peligrosas, pues tampoco podemos decir, no hay que regularlas porque son un mecanismo de acceso a economía, o sea, no podemos irnos a ninguno de estos dos extremos", señaló.

Areli Carreón, de la coordinación de la Coalición Movilidad Segura, indicó que la base desde donde debe partir la Semovi es el Programa Integral de Seguridad Vial (Pisvi).

Sin embargo, la dependencia no lo ha publicado, a pesar de que está obligada por la ley y debió hacerlo un año después de entrar en funciones.

Por lo que consideró que cualquier programa piloto que se pretenda ejecutar no se sabe con qué respaldo cuenta.

“Ese programa que establece qué medidas, por qué, los datos, la situación que guarda, los temas de seguridad vial en la Ciudad de México, pues no existe, no ha sido publicado, hay una omisión gubernamental para cumplir con esa obligación.

"Y pues entonces estamos ahora sí que, observando medidas, piloto, proyectos, pues que no sabemos de dónde vienen, qué buscan, para qué, para cuándo y así no se puede, no podemos avanzar en la disminución de lesiones y de fallecimientos por siniestros de tránsito, si no existe una claridad de qué está pasando y qué necesitamos hacer como ciudad", resaltó.

Carreón consideró que la Semovi debe sentar en una mesa de trabajo a las autoridades, empresas de aplicación, gremio de repartidores, instituciones que atienden muertos y lesionados, científicos y especialistas.

"Lo que debería ocurrir es que la Semovi pudiera sentar en la mesa de manera equitativa y clara a quienes trabajan en la motocicleta, a las aplicaciones, a los científicos y a quienes se dedican a la protección y a salvaguardar la vida, el salvamiento de las personas que están sufriendo esas lesiones y que podamos acordar qué hacemos, porque de nuevo la ciudad, las calles, la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

"Aquí no se trata de que sólo yo o un cuate o mi tío o que somos muchos y por eso imponemos y no, así no es o todos queremos una aplicación y que me llegue a mi comida en cinco minutos, pues sí, pero eso le va a costar la vida a alguien, entonces no existe la ciudad habitable, segura para todos, si no tenemos esa noción muy clara de que la ciudad es un espacio compartido y es de derechos para todas las personas", dijo.