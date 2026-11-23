Con el objetivo de evitar que más de un centenar de familias pierdan su sustento durante la temporada de mayor derrama económica del año, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció una ruta crítica de acción para reactivar la actividad comercial del Mercado Prado Norte tras el reciente incendio que consumió sus instalaciones.

El plan contempla concluir la remoción de escombros a más tardar el próximo 10 de diciembre, habilitar el terreno para la tradicional romería navideña y gestionar apoyos económicos inmediatos a través de la iniciativa privada.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la demarcación subrayó que la prioridad absoluta de su administración es garantizar que los más de 100 locatarios afectados cuenten con un espacio provisional seguro para retomar sus ventas lo antes posible.

Para lograrlo en tiempo récord, Tabe informó que mantiene comunicación directa y coordinación estrecha con el titular de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de asegurar el ingreso inmediato de la maquinaria pesada necesaria para acelerar las labores de demolición y limpieza del inmueble siniestrado.

“No hemos quitado el dedo del renglón en la atención a los locatarios. Nuestra prioridad es que recuperen su actividad lo antes posible y que tengan un espacio provisional para vender. Eso ya se está habilitando, al tiempo que avanzamos con la demolición y el retiro de escombros para que pueda instalarse la romería en el predio”, puntualizó el edil, al tiempo que enfatizó la urgencia que enfrentan los comerciantes por reincorporarse a la vida productiva.

Ante la imposibilidad normativa de crear un nuevo programa social de emergencia en el corto plazo, y buscando evitar trámites dilatorios, el alcalde adelantó que en los próximos días dará a conocer un esquema de respaldo financiero directo impulsado por particulares. Este mecanismo buscará sortear los tiempos administrativos para entregar recursos de manera ágil a los comerciantes.

También voy a informar sobre el apoyo económico que estaremos gestionando a través de particulares, con toda la legalidad y transparencia. En este momento no podemos emitir un programa social y tampoco queremos que los comerciantes se metan en el laberinto de la burocracia y que reciban el apoyo dentro de seis meses, cuando lo necesitan esta misma semana para comprar los insumos y regresar a trabajar”, explicó Mauricio Tabe.

De forma paralela a la atención inmediata y al rescate de la temporada decembrina, la Alcaldía Miguel Hidalgo iniciará el desarrollo del proyecto ejecutivo para la reconstrucción definitiva de este centro de abasto.

El compromiso asumido por el gobierno local es tener concluido dicho documento técnico durante la primera quincena de 2027, sentando así las bases para levantar un mercado moderno y seguro.

Tabe reiteró que la situación de los locatarios del Mercado Prado Norte representa una prioridad de primer orden para su gobierno, asegurando que el acompañamiento institucional continuará hasta que cada comerciante y su familia logren superar esta contingencia económica.