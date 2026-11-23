La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que 628 escuelas van a recibir entre 50 y 250 mil pesos para el mantenimiento de los planteles como parte del programa “Mejor Escuela”.

“Esa cantidad de recursos sale de criterios públicos que tienen que ver con el número de estudiantes, con el número de aulas y el grado de desarrollo social de la colonia. Las escuelas van a recibir dos tarjetas electrónicas: con la primera, podrán contratar obras de mejora de infraestructura. Y con la segunda, podrán comprar mobiliario y equipo para los salones”, dijo Brugada en el evento celebrado en la Escuela Primaria General Juan de la Luz Enríquez, en la alcaldía Iztacalco.

Y explicó que con esos recursos podrán “decidir que necesita pintura toda la escuela o que necesita techumbre la escuela o que necesita arreglar por completo los baños cambiarlos, si eso fuera necesario o cambiar los pisos, lo que requiera la escuela. Y toda la comunidad escolar lo decide”.

Brugada detalló que una vez que la comunidad decide ¿a qué se destinarán los recursos? El Gobierno de la ciudad opera e instrumenta el programa.

“Y también incluye que si la escuela tiene un espacio, puedan adecuar el aula para el programa Do Re Mi Fa Sol, pues queremos que todas las escuelas de la ciudad, queden transformadas”, comentó.

Y explicó que Do Re Mi Fa Sol es un programa de música “en el que el Gobierno de la ciudad entrega un conjunto de instrumentos musicales, para que los niños, a partir del cuarto año de primaria, puedan aprender un instrumento musical”.

Los niños pueden decidir aprender piano o teclado en cuarto, en quinto pueden aprender guitarra eléctrica y en sexto batería.

“Y en primer año de secundaria puedan aprender un conjunto de instrumentos de aliento o de cuerdas”, explicó la jefa de gobierno.

Además, dio a conocer que “viene el maestro o maestra, pagado por el Gobierno de la ciudad, nos ponemos de acuerdo con los directivos de las escuelas, por supuesto y empieza el trabajo para que todos los niños tomen clases de música. Estamos haciendo que la niñez empiece a estar en contacto con el aprendizaje de música”.