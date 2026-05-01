Reparan fractura que afectó carriles centrales del Circuito Interior

Luego de que el concreto hidráulico de carriles centrales de Circuito Interior, a la altura del Metro Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, se fracturara la tarde del jueves, provocando un estruendo, la oquedad fue reparada la mañana del viernes, por trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

Sin embargo, los vecinos temen que se vuelva a abrir, debido a que solo se intervino el punto que explotó; sin embargo, se dejó abierta otra oquedad que “ya tiene más de un mes y que se ha ido extendiendo”, de acuerdo con vecinos de la zona.

Ahorita en la mañana vinieron, taparon la fractura que se abrió ayer, pero esta (oquedad) la dejaron. Ya tiene un mes, ya es mucho tiempo, nomás vienen y le echa arena, tierrita y piedras”, dijo a Excélsior Humberto Pérez.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

El residente de la zona agregó que, días antes se había reportado el riesgo de que el concreto hidráulico se abriera en esa zona, “lo que ocurrió ayer (jueves)”, dijo.

El área es paso constante de vehículos pesados “y el pavimento se va presionando. Hasta que ayer explotó”.

Narró que fragmentos de concreto y piedra salieron proyectados, al tiempo que se escuchó un estruendo.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Hay mucho transporte, mucho flujo, seguro no resistió. Pero pues es un riesgo. Igual la zona requiere de una intervención mayor”, dijo Mario Cervantes, otro vecino del lugar.

Agregó que la oquedad que sigue abierta, a unos metros del área que sí fue reparada este viernes, “terminará por afectar a los automóviles”.

Durante un recorrido, Excélsior pudo constatar que el paso de los vehículos deben disminuir la velocidad para evitar afectaciones.

A su paso levantan el polvo y piedras de la oquedad, mientras ésta sigue extendiéndose.

Es un riesgo, tanto para los vehículos como para los conductores. Imagínese, en la noche, cuando no hay tanto tráfico, no se ve la fisura, si vienen a alta velocidad, se puede generar un accidente”, acotó Humberto Pérez.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

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