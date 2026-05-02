Anuncian plan para optimizar el abordaje en Línea 4 del Metrobús

La estación San Lázaro de la Línea 4 del Metrobús está siendo sometida a una remodelación integral para adaptarse a la reciente ruta Aeropuerto-Amajac, la cual fue creada para fortalecer la movilidad de turistas y usuarios en el marco del Mundial de Futbol.

La intervención tiene como objetivo principal facilitar las maniobras de ascenso y descenso, además de reducir los tiempos de operación en este punto neurálgico de la capital.

En un recorrido realizado por la zona, se observó que ya existe una zona tapiada en donde se realizan trabajos de demolición.

El Metrobús lanzó una licitación pública para el servicio de suministro y adecuación funcional con criterios de accesibilidad en la estación San Lázaro, la cual resulta indispensable para la adecuada operación de la ruta recientemente inaugurada.

El fallo ocurrió el 15 de abril y la empresa adjudicada fue Constructora Geofísica RMG S.A. de C.V., que fue el proveedor más bajo de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez.

La obra se realizará en etapas, y la primera será en el cuerpo oriente de la estación ubicada frente a la terminal TAPO.

El objetivo principal de esta contratación es ejecutar intervenciones técnicas especializadas que garanticen la correcta operación de los autobuses asignados de 8.5 metros, así como la adecuada atención a la demanda de personas usuarias asociada a dicha ruta.

Los trabajos implican el retiro, reubicación, instalación y acondicionamiento de diversos elementos, el suministro de una estructura metálica ligera, así como la incorporación de elementos de accesibilidad como son las rampas.

También se ordenará el espacio mediante el aprovechamiento del área existente, con el fin de optimizar los procesos de ascenso de los pasajeros, mejorar la distribución de flujos y fortalecer la calidad del servicio.

“El proyecto tiene como finalidad optimizar los procesos de ascenso y descenso de personas usuarias, mejorar la distribución de flujos y reducir los tiempos de operación, permitiendo atender de manera eficiente la demanda asociada a la nueva ruta, para favorecer el aprovechamiento del espacio disponible y fortalecer la calidad del servicio priorizando la accesibilidad universal, la funcionalidad operativa y el control de accesos de la estación”, indicó el organismo.

La nueva Ruta Aeropuerto-Amajac, que cuenta con 19 autobuses eléctricos que reducen la contaminación acústica y del aire, es una de las alternativas de movilidad preferida entre el Centro Histórico y el el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La ruta se presentó en el marco del Mundial de Futbol y también para fomentar la reducción del uso del automóvil particular, mitiga la congestión vial en corredores estratégicos e impulsar una movilidad más limpia y ordenada, indicó el organismo.

Las obras deberán estar concluidas antes de la justa deportiva para impulsar una movilidad más limpia y ordenada.