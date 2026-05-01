Aplican “reforzamiento preventivo” en viaducto del Trolebús Elevado

La secretaria de Obras y Servicios (Sobse) realiza trabajos de reforzamiento preventivo en el viaducto del Trolebús Elevado, entre las estaciones Meyehualco y Papalotl, de la Línea 10, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa.

El objetivo es “evaluar y atender de forma oportuna cualquier condición detectada, bajo criterios técnicos especializados", informó la Secretaría de Movilidad (Semovi), quien coordina la intervención.

La Semovi aseguró que la intervención no afecta la operatividad de la ruta.

El servicio en la Línea 10 continúa ofreciéndose de manera habitual”, detalló.

Estos trabajos se dieron a conocer luego de que en días recientes usuarios y vecinos denunciaron la aparición de una grieta, hundimiento y separación de estructuras de hasta 30 centímetros en ese tramo de la L10 que corre sobre la Calzada Ermita Iztapalapa.

Forman parte de los protocolos preventivos de mantenimiento y supervisión continua, por lo que se da seguimiento puntual para garantizar condiciones adecuadas de operación a la infraestructura”, recalcó la Semovi.

En una tarjeta informativa esa Secretaría se comprometió a mantener el acompañamiento técnico a estas labores, aseguró que conforme avancen los trabajos se informará oportunamente a la ciudadanía.

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