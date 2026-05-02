Aumenta la población en situación de calle en ciudad central

La llamada Ciudad central, integrada por las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, enfrenta un incremento crítico en la presencia de personas en situación de calle a pocos meses de recibir a miles de turistas por el Mundial.

Este fenómeno genera preocupación entre los habitantes por sus implicaciones en materia de seguridad, movilidad y convivencia social.

Tras casos recientes de ataques de personas en situación de calle con piedras contra automovilistas en el Circuito Interior, uno de los cuales derivó en la muerte de un conductor en febrero, vecinos señalaron que la problemática se ha extendido a puentes, bajopuentes y cruces estratégicos de vialidades como Paseo de la Reforma.

La situación afecta también zonas de alta plusvalía como Las Lomas, Polanco, Roma, Condesa, Del Valle y San Ángel, lo que representa un riesgo tanto para residentes como para turistas.

Pilar Fernández, representante vecinal en Las Lomas de Chapultepec, advirtió que esta podría ser una de las primeras imágenes para los turistas que arriben en junio, cuando inicie la justa mundialista.

“Tenemos indigentes por todas las calles. Se hace como un corredor. Por las mañanas los vemos en la parte baja de Palmas, desde la Glorieta de Pemex; se extienden por Reforma y por las tardes caminan hacia la entrada de Bosques de las Lomas”, explicó.

Incluso, detalló que el bajopuente que conecta Bosques de las Lomas con Paseo de la Reforma ha sido ocupado como campamento improvisado.

“Los peatones temen ya cruzar por ahí. Si no se atiende, es un punto de riesgo tanto para peatones como para automovilistas. La situación ya es de alerta roja”, enfatizó.

En la colonia Reforma Social, colindante con Palmas, la problemática también se ha agudizado.

Gustavo Sánchez Cancino, representante vecinal, señaló que la presencia de personas en situación de calle en avenida Tecamachalco y en el parque de la colonia ha derivado en episodios de violencia.

“No hay nada contra estas personas, tienen derechos y muchas enfrentan situaciones muy difíciles, pero ya hemos tenido incidentes graves. Hace un año, un sujeto intentó abusar de dos niñas en el parque; afortunadamente lograron pedir ayuda y se evitó una tragedia”, relató.

SE TRIPLICAN

De acuerdo con registros de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), el número de personas en situación de calle en la Ciudad de México se triplicó entre 2022 y finales de 2025, al pasar de 900 a cerca de 2 mil 878 individuos.

La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor cantidad, más de mil, seguida de Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa.

En la colonia Hipódromo-Condesa, los vecinos reportan que grupos de personas pernoctan en espacios públicos como el Parque México y el camellón de Ámsterdam.

Sandra Damaris, integrante del Comité Ciudadano Hipódromo I, explicó que el fenómeno ha cambiado.

“Antes eran principalmente hombres de entre 20 y 40 años; ahora vemos mujeres, personas mayores e incluso familias con menores de edad expuestos a múltiples riesgos”, narró.

Agregó que, aunque algunos realizan actividades de subsistencia, también se han identificado casos de personas con adicciones o padecimientos psiquiátricos que pueden tornarse agresivas.

“Hemos tenido situaciones en las que, bajo el efecto de alguna sustancia, se vuelven violentos. Esto representa un riesgo para quienes transitan por la zona, que además es altamente turística y será de las más visitadas durante el Mundial”, advirtió.

ACCIONES

En semanas recientes, autoridades de la Cuauhtémoc y el gobierno capitalino intervinieron 48 puntos con problemas de seguridad, acumulación de basura, insalubridad y obstrucción de espacios públicos en colonias como Santa María la Ribera, Tabacalera, Morelos, Tlatelolco, Guerrero, Buenavista y Centro.

Como resultado, entre el 2 y el 16 de abril, 53 personas fueron retiradas de campamentos improvisados e informadas sobre alternativas de albergue.

Sin embargo, líderes vecinales consideran que estas acciones son insuficientes.

“Además del retiro, se necesitan espacios dignos y programas reales de atención. Muchos no quieren ir a los albergues porque refieren malos tratos o robos. No hay un proyecto sólido de reinserción”, aseveró Fernández.

En tanto, Damaris señaló que la solución no debe limitarse a operativos temporales de “limpieza” por el Mundial. “No se trata de esconder el problema. Se trata de garantizar una sana convivencia y de ofrecer alternativas reales para su reintegración social”, subrayó.