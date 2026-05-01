Onda de calor da tregua a CDMX; llegan lluvias por frente frío

Luego de siete días consecutivos con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados, la onda de calor comenzó a dar tregua a la Ciudad de México con lluvias y caída de granizo registradas la tarde y noche de este viernes en diversas alcaldías.

Uno de los sitios más afectados fue el cruce de avenida Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, donde la intensa lluvia, acompañada de granizo, generó encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

En Gustavo A. Madero también se reportaron fuertes lluvias y caída de granizo, principalmente en la colonia Martín Carrera y sobre Calzada San Juan de Aragón, donde se reportaron encharcamientos de hasta 200 metros de tirante.

En tanto, en demarcaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac, Protección Civil reportó precipitaciones ligeras aisladas.

Foto: Excélsior

La dependencia indicó que las condiciones de lluvia se mantendrán durante las próximas horas y a lo largo de la noche, con ambiente cálido y cielo nublado, así como probabilidad de chubascos y caída de granizo.

Para la madrugada se prevé ambiente fresco en el Valle de México.

De acuerdo con el pronóstico, mañana sábado continuará el clima caluroso durante la tarde, aunque persistirá la posibilidad de lluvias ligeras y cielo medio nublado, por lo que se recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Llegada del frente frío 48

El cambio en las condiciones meteorológicas, que desplaza la onda de calor que afectó a gran parte del territorio nacional desde el sábado 25 de abril hasta este 1 de mayo, ocurre ante la llegada del frente frío número 48, que comenzó a ingresar este viernes por el noreste del país, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

El sistema frontal interactuará con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada, lo que ocasionará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en distintas regiones del país.

Además, el ingreso de una masa de aire polar favorecerá un descenso gradual de temperatura entre sábado y domingo en el oriente, sureste y centro del país, incluida la Ciudad de México.

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