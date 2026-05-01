FGJ solicitará prueba de ADN a imputado por feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) solicitó ante un juez la toma de muestras de saliva de Juan Jesús “N”, con el objetivo de realizar una confronta genética con indicios recabados en el edificio de la alcaldía Benito Juárez, donde fue asesinada Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de abril.

Durante una audiencia celebrada este jueves en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público formalizó la petición de este peritaje, considerado clave para el avance de la investigación. De acuerdo con la defensa del imputado, Juan Jesús “N” aceptó someterse a la prueba, la cual se llevará a cabo en un plazo de cinco días hábiles.

Platicamos con Juan, aceptó y él sabe que es inocente. Le van a hacer esa prueba en cinco días hábiles”, declaró Jesús Briones, integrante del equipo legal.

No obstante, los abogados del acusado solicitaron al juez el mismo plazo para organizar la presencia de peritos de parte que supervisen la diligencia, con el fin de garantizar que no se vulneren los protocolos de cadena de custodia.

Es una prueba idónea, no nos vamos a oponer porque queremos esclarecer los hechos. Estamos siendo muy puntuales para estar en igualdad de condiciones; pedimos cinco días hábiles para que nuestros peritos verifiquen que los protocolos de laboratorio se cumplan y que la prueba se mantenga íntegra durante todo el proceso”, explicó el abogado Daniel Venegas.

La confronta de ADN será determinante para establecer si existe correspondencia entre el material genético del imputado y las evidencias localizadas en el lugar del crimen, lo que podría incidir en su situación jurídica en las próximas etapas del proceso penal.

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