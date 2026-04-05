Activistas y diputados llaman a las autoridades a transparentar avances de obras del Mundial

Diputados, activistas y cámaras de comercio exhortaron al gobierno capitalino a transparentar el avance de las obras públicas relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 y a implementar esquemas de apoyo para cerca de tres mil 500 pequeños negocios que sufrirán pérdidas por los cierres viales y protocolos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Banorte.

La ciclovía Gran Tenochtitlan, la Calzada Flotante, la rehabilitación de instalaciones del Metro, las obras de infraestructura hidráulica en las inmediaciones del estadio, la instalación de cámaras de seguridad, los caminos libres y seguras o las intervenciones de parques, paraderos y espacios públicos requieren que se transparenten en cuanto a inversión, métodos constructivos, avances, pendientes de obras y cuánto tiempo seguirán afectando a los vecinos y usuarios de transporte público.

Mayela Delgadillo, del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, señaló que, aunque los contratos son públicos, no existe información actualizada sobre los avances reales.

“Sí están publicados los contratos, lo que no está publicado son los avances de inversiones y todo este tipo de cosas (...) se comprometieron a entregar obras y se han rebasado los tiempos, pero, desde mi punto de vista, lo más importante es que el gobierno está dedicando una cantidad de recursos a obras que pudieran no ser prioridad para la gente”, indicó.

En tanto, el diputado federal Héctor Saúl Téllez exigió detalles sobre los esquemas financieros y fideicomisos utilizados para adquirir deuda pública bajo el argumento de la justa deportiva.

“Hay esquemas de organizaciones y de empresas que han sido beneficiadas de manera sospechosa. Se crearon figuras y fideicomisos para adquisición de deuda pública para precisamente hacer obras, tomando en cuenta la organización del Mundial y de todo eso no hay transparencia”, apuntó.

“Demandamos hoy que el gobierno de la ciudad sea transparente con las obras que han realizado en torno al mundial del año 2026”.

PREOCUPACIÓN DE COMERCIANTES

La mayor preocupación de los comerciantes radica en el operativo de la Última milla, que restringirá el acceso a personas ajenas al evento.

Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, estimó que en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula existen unos tres mil 500 pequeños comercios formales

Lamentó que farmacias, ferreterías, papelerías, verdulerías y servicios médicos que no tienen relación con el fútbol quedarán aislados.

“Todo este sistema de comercio popular se ve muy afectado porque no puede transportar sus mercancías, porque las vialidades están alteradas porque las principales avenidas se cierran para dar paso pues al gran flujo de personas que acuden, en este caso al estadio, y que, pues las colonias se ven invadidas y los comercios afectados”, subrayó.

López consideró que los operativos para el control del acceso a la sede mundialista que implementará la Secretaría de Seguridad Ciudadana no sólo deben dar el paso de los aficionados, sino garantizar que los vecinos y comerciantes locales puedan realizar sus actividades productivas.

“Tienen que establecer otros operativos, porque, si bien tenemos que atender el evento, los eventos que se tendrán en el estadio, no podemos omitir que en torno al estadio hay zonas, hay colonias populares y de clase media y los habitantes pues tienen derecho a tener su propia movilidad y los comercios tienen derecho a tener su propia actividad productiva”, consideró.

Téllez coincidió y consideró que el gobierno capitalino debe establecer esquemas de apoyo para los pequeños comercios, tal y como sucede con algunos de los locatarios de los bajo puentes de Calzada de Tlalpan y Calzada San Antonio Abad que están recibiendo apoyos del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso).

Delgadillo lamentó que el evento internacional vaya a beneficiar primordialmente a los organizadores, mientras los habitantes y comerciantes de la zona estarán limitados con el operativo de última milla.