Piden que los 'franciscanitos' regresen a instalaciones del refugio

Activistas exigieron este sábado que los perros y gatos regresen al Refugio Franciscano, pues afirmaron que las instalaciones del refugio ubicado en la colonia Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, están listas para que las autoridades entreguen a los animales.

Gina Rivara, directora del refugio, indicó que ya no hay motivo para que los franciscanitos no regresen.

Indicó que, con recursos de la sociedad civil, pintaron, cambiaron algunas láminas y realizaron otras mejoras, pero fue clara en que no se construyó nada nuevo y que las instalaciones son las mismas que cuando las autoridades capitalinas realizaron el operativo en enero.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

La postura del refugio es que por favor mañana mismo ir nosotros por nuestros franciscanitos. No hay motivo para que no regresen a su hogar. No lo hay. Todos, no cinco ahorita y seis mañana, todos, todos tienen que regresar de inmediato a su hogar, que es el refugio franciscano. Y estamos listos. Esto ya se acondicionó. Ojo, no se construyó nada. El refugio franciscano es el mismo, solamente se pintó”, expresó.

Decenas de personas acudieron este sábado al refugio a mostrar su apoyo y pintaron la huella de su mano en una pared, como un acto simbólico de solidaridad.

“Esto fue un atropello. Los animalitos no merecían haber sido sacados de aquí de esa forma tan cruel y que a la fecha no regresen. Las autoridades deben entender que los animalitos están sufriendo, aquí tienen su hogar. Está grande, está amplio, está acogedor y es una crueldad que hay a la fecha no regrese. Por favor que ya regresen”, dijo Concepción Martínez.

Los activistas destacaron la movilización de la sociedad civil en este caso, aseguraron que seguirán protestando hasta que los animales regresen y se de una explicación sobre aquellos que murieron.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

A mí me da mucho gusto, ¿Por qué? Porque la sociedad reaccionó, muchos despertaron. Entonces, me da gusto que todos estemos juntos unidos sobre esta crueldad que se cometió con los animales.”, dijo Isabel Jiménez.

Rivara aseguró que el día del operativo había mil 95 perros y 39 gatos.

*DRR*