Combaten delitos de alto impacto con despliegue policíaco en Azcapotzalco

El gobierno capitalino y la alcaldía Azcapotzalco reforzaron el combate a delitos de alto impacto, como extorsión, homicidios y robo de vehículos. Más de 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina, así como de la Defensa, Marina y Guardia Nacional, incrementarán a partir de este martes los patrullajes en calles y unidades habitacionales de la demarcación, principalmente en colonias consideradas prioritarias por su incidencia delictiva.

Las células de seguridad recorrerán colonias como:

San Pedro Xalpa

Plenitud

Las Trancas

Clavería

San Miguel Amantla

Reynosa Tamaulipas

San Sebastián

Pantaco

Prohogar

La Raza

El Arenal Coltongo

Del total de los elementos desplegados, son más de 200 policías, 40 patrullas, motopatrullas, unidades de inteligencia, camionetas de la Policía Metropolitana, una unidad blindada UNIMOG y un helicóptero Cóndor que realizará sobrevuelos permanentes.

Foto: Especial

Se harán recorridos estratégicos

La jefa de Gobierno Clara Brugada dio el banderazo de salida al dispositivo, desde calles de la Unidad Habitacional El Rosario, considerada una de las más grandes de América Latina, donde destacó que el fortalecimiento de la seguridad debe ir acompañado de atención social y recuperación del espacio público.

Hoy tocó Azcapotzalco, pero lo hacemos en todas las alcaldías. Vamos territorio por territorio fortaleciendo la seguridad. El objetivo de este operativo es cuidar a las familias y proteger la tranquilidad que la población quiere tener en Azcapotzalco”, afirmó.

El operativo se da luego de los dos recientes multihomicidios que dejaron siete personas muertas, entre ellas tres menores de edad, contempla mayor presencia policial, recorridos estratégicos, sobrevuelos de un helicóptero del agrupamiento Cóndor, acompañado de trabajos de inteligencia para inhibir la operación de grupos delictivos.

Sabemos que además de tener mejor y más policía, además de garantizar inteligencia y tecnología, necesitamos atender las causas de por qué hay inseguridad. No solo con policías se resuelven los problemas, se tiene que atender a las juventudes y se tienen que transformar los territorios”, sostuvo.

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Brugada adelantó que en la demarcación se construirá una segunda UTOPÍA, como parte de la estrategia integral para recuperar espacios públicos y prevenir la violencia.

Detención de líderes criminales

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía capitalina, afirmó que el objetivo es prevenir conductas delictivas mediante el incremento de patrullajes y fortalecer la capacidad de reacción ante eventos de alto impacto, además de aumentar las detenciones de generadores de violencia.

El secretario de Seguridad Ciudadana destacó las recientes acciones contra grupos criminales, entre ellas la captura de Adrián “N”, alias “El Simón”, presunto líder del grupo delictivo “Los Mal Portados”, vinculado con narcomenudeo y extorsión en la zona poniente de la capital.

También mencionó la detención de cinco personas relacionadas con el homicidio de cuatro integrantes de una familia, la pareja de 47 años de edad y sus dos hijas menores de edad, de 12 y 16 años, ocurrido el 28 de abril en la colonia Nueva Santa María y el aseguramiento de un joven de 19 años presuntamente vinculado con el triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa.

Foto: Especial

Nuestro objetivo es combatir a los grupos delictivos que operan en la demarcación, reducir los delitos de alto impacto y detener a quienes atenten contra la seguridad y la tranquilidad de las y los habitantes de Azcapotzalco”, expresó.

Se incrementan cateos en Azcapotzalco

La alcaldesa Nancy Núñez aseguró que la demarcación mantiene una reducción sostenida en la incidencia delictiva desde el inicio de su administración.

Tenemos una reducción, por ejemplo, en comparación con el 2021 en robo a transeúntes: 273 carpetas, pero de enero marzo de 2026, llevamos 109, o sea mucho menos de la mitad”, dijo.

La edil sostuvo que estas cifras son resultado de la coordinación con el gobierno capitalino y las fuerzas federales.

En el evento también participó la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde, quien informó que las órdenes de aprehensión cumplimentadas por delitos cometidos en Azcapotzalco aumentaron 65 por ciento en comparación con el año pasado, mientras que los cateos crecieron 110 por ciento, como parte de las acciones para desarticular grupos criminales en la zona.

*DRR*