Plantan a directora del Refugio Franciscano en visita a reserva del Ajusco

Integrantes del Patronato del Refugio Franciscano se quedaron con las ganas de volver a ver a los casi 300 perros que fueron extraídos de su predio en la alcaldía Cuajimalpa el 7 de enero, los cuales fueron reubicados en la reserva del Ajusco, al sur de Tlalpan.

Los rescatistas llegaron este miércoles a las puertas de la reserva, administrada por la asociación Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente, porque tenían una visita pactada con las autoridades a las 10:00 horas. Sin embargo, se enteraron momentos después que la visita se posponía para el jueves, sin razón o explicación alguna.

Pudimos ver algunos, sí. Les dimos cariño, estuvimos un rato con ellos. Pero, la visita oficial se reprogramó”, dijo León Téllez, integrantes del Patronato al salir del perímetro de la reserva.

Reproducir Gina Rivera dijo que desean realizar un censo de los animales

No sabemos cuántos siguen con vida, no lo sabemos”, agregó Gina Rivera, directora del Refugio Franciscano.

Estos animales son parte de los más de 800 perros y gatos que el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) extrajeron del refugio y trasladaron a principios de enero a tres distintos albergues en las alcaldías Tlalpan, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Hasta la fecha, han muerto 34 perros bajo el resguardo de las autoridades, según el último reporte de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina. Hasta hace unas semanas se reportaban 171 perros en el refugio temporal de Gustavo A. Madero; 293 en el refugio del Ajusco y 360 en el refugio de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en Xochimilco.

Desde que los franciscanos fueron desalojados de su refugio en Cuajimalpa el 10 de diciembre, solamente se les ha permitido una vez visitar a los animales en las tres locaciones a mediados de enero, recordó Rivera.

No hemos podido hacer los censos porque fueron visitas de abrazos, de encuentros, de amor total. Pero, precisamente, hemos acordado que se nos permita volver a todas las locaciones para hacer el censo. Esta visita fue parte de las negociaciones entre el patronato y el gobierno para un probable retorno de los más de 800 animales a Cuajimalpa”, agregó.

¿Instalaciones de Haghenbeck en el Ajusco?

Durante un recorrido por los exteriores de las instalaciones, donde se alberga los 293 animales del Franciscano, Excélsior constató que las instalaciones ahora están cubiertas con lonas y bolsas negras para impedir la visibilidad desde afuera, además que puede ser una medida para prevenir las ráfagas de viento y bajas temperaturas del Ajusco.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Estas instalaciones fueron construidas por Fundación Haghenbeck, la misma que está en disputa con el Refugio Franciscano por el bienestar de los más de 800 animales y que mantiene acciones legales en su contra como un suspensión provisional, que le impide a la FGJ regresar los animales a Cuajimalpa.

Las instalaciones del Ajusco requirieron una inversión de 23.5 millones de pesos por parte de esta organización, la cual aseguró en un comunicado este miércoles que se tratan de “dos mil 830 metros cuadrados de terreno con una construcción de dos mil 466 metros cuadrados que cuenta con todos los servicios básicos, así como áreas de quirófano y veterinaria”.

Según la Fundación, actualmente paga 125 mil pesos mensuales en mantenimiento y servicios relacionados a estas instalaciones.

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