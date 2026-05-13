Alertan por páginas falsas que venden certificados y respuestas de exámenes

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre el incremento de páginas fraudulentas que ofrecen certificados, diplomas y respuestas de exámenes en línea, las cuales utilizan la imagen de instituciones educativas para engañar a usuarios.

De acuerdo con la dependencia, los ciberdelincuentes utilizan nombres, logotipos y diseños similares a los de escuelas y universidades reconocidas para aparentar legitimidad y atraer principalmente a personas interesadas en mejorar su perfil académico o profesional.

A través de redes sociales, anuncios y mensajes directos, estos sitios ofrecen certificaciones “rápidas” o “garantizadas”, sin cumplir procesos académicos oficiales e incluso comercializan respuestas de evaluaciones en línea.

La SSC advirtió que el objetivo de estas plataformas es obtener dinero e información confidencial de las víctimas, lo que puede derivar en fraudes, robo de identidad y otros delitos digitales.

Además, señaló que el uso de documentos falsos puede generar consecuencias legales y afectar la reputación de quienes los utilicen, además de perjudicar la credibilidad de las instituciones educativas.

Ante esta situación, la Policía Cibernética recomendó verificar que los sitios sean oficiales antes de proporcionar datos personales, evitar abrir enlaces sospechosos, activar la verificación en dos pasos y desconfiar de ofertas que prometan resultados inmediatos.

También exhortó a no utilizar redes Wi-Fi públicas para realizar trámites importantes y reportar cualquier página o mensaje sospechoso.

La SSC recordó que la Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, así como en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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