¿Qué nivel de inundación puede soportar tu auto sin llegar a ser pérdida total?

El aguacero fue brutal. Bastaron unos minutos para que Viaducto se transformara en un canal. En Tlahuac, las patrullas avanzaban con el agua por encima de los faros. Y en Zaragoza, un convertible gris quedó atrapado hasta el cofre. No es una escena de ciencia ficción ni un montaje de redes sociales: es la nueva normalidad de la Ciudad de México, donde cada tormenta deja decenas de autos varados, electrónicos colapsados y familias preguntándose: “¿Y ahora quién paga esto?”

El agua como enemigo invisible

Un auto puede parecer intacto por fuera tras una inundación, pero por dentro estar completamente comprometido. La mayoría de los vehículos modernos tienen componentes críticos situados a baja altura:

Infografía que muestra los órganos vitales de un automóvil que pueden destruirse por el agua: sistema eléctrico, alternador, ABS, interiores, aceite contaminado, toma de aire del motor y unidad de control ECU. Incluye descripciones de fallas como cortocircuitos, oxidación y motor desbielado.

Motor y sistema de admisión: si el agua entra por la toma de aire y llega a los cilindros, el motor puede "desbielarse", es decir, sufrir daño estructural interno que lo vuelve irreparable o costoso de recuperar.

Sistema eléctrico y ECU (unidad de control): la "computadora" del coche suele estar bajo el asiento del conductor o cerca del tablero. Si el agua toca ese punto, los sensores pueden fallar días o semanas después.

Aceite mezclado con agua: cuando el agua entra en el motor o en la transmisión, emulsiona con el aceite y pierde sus propiedades de lubricación, lo cual provoca desgaste acelerado.

Guía visual: hasta dónde puede llegar el agua

Camioneta de transporte público blanca detenida en medio de una avenida inundada, con el agua llegando a la mitad de sus puertas. La puerta lateral está abierta y se observan los asientos interiores mientras el nivel del agua cubre gran parte de las llantas durante una fuerte lluvia en Ciudad de México.

En este nivel, el sistema eléctrico y el interior ya están comprometidos. Hay riesgo de pérdida total si la ECU se ve afectada.

Hombre trepando desde un auto convertible gris a un tráiler azul tras quedar atrapado en una avenida inundada en Ciudad de México. El nivel del agua alcanza más de la mitad del vehículo, lo que hace imposible continuar la marcha y provoca riesgo de daños graves en el motor y sistemas eléctricos.

Agua por encima de la mitad del auto. El motor, sensores ABS y bolsas de aire podrían haber fallado. Pérdida casi segura.

Sedán blanco detenido en una calle con agua a la altura de las ventanas traseras durante una fuerte tormenta en Ciudad de México. Un hombre camina junto al auto, sumergido hasta la cintura, en medio de una corriente que dificulta el paso y amenaza con daños severos al motor y sistemas eléctricos.

Contacto con componentes críticos: motor, alternador, computadoras. Requiere diagnóstico completo; lo más probable es que se declare pérdida total.

Calle de Ciudad de México completamente anegada tras una fuerte tormenta, con agua por encima del cofre de varios vehículos. Solo se observan parcialmente techos y ventanas de los autos, mientras lonas y árboles cubren parte de la escena, reflejando la magnitud de la inundación.

Agua por encima del cofre. No intentar encender. Alto riesgo de cortocircuitos y oxidación interna.

Camioneta pick-up roja casi completamente sumergida en un paso rural inundado tras lluvias intensas. El agua lodosa cubre gran parte de la carrocería, dejando apenas visible el techo de la cabina, lo que indica que el vehículo está virtualmente perdido por daños mecánicos y eléctricos severos.

El auto está virtualmente perdido. La mezcla de agua sucia, lodo y vegetación contamina cada componente.

Paso deprimido en Ciudad de México con nivel medio de agua tras fuertes lluvias. Un camión de bomberos y personal de emergencia trabajan en la zona para prevenir riesgos. El agua cubre casi la altura de los faros, nivel que ya representa peligro para los vehículos y riesgo de daños mecánicos.

Aunque parece transitable, si el agua llega a los faros, es mejor evitar el cruce. Encharcamientos de más de 30 centímetros ya representan peligro.

Consejos vitales si ves un charco:

Si el agua cubre la mitad de la llanta, no avances.

Si no ves el pavimento bajo el agua, da la vuelta.

Al pasar por un encharcamiento leve, mantén revoluciones constantes y no frenes bruscamente.

Si tu auto se apaga en el agua: no lo intentes encender. Espera a una grúa y contacta a tu aseguradora.

La cobertura que te salva (o no)

Infografía comparativa sobre seguros de auto y cobertura en caso de inundación. Explica que la cobertura amplia protege contra fenómenos naturales, daños por agua, arrastre por corriente y pérdida total, mientras la cobertura limitada o básica solo cubre choques o robo parcial y no respalda daños por fenómenos naturales.

Cobertura amplia: cubre daños por fenómenos naturales. Puedes reclamar reparación o indemnización total. Cobertura limitada o básica: usualmente no protege ante inundaciones.

Lo peor que puedes hacer es encender el coche sin una revisión. Lo que pudo haberse salvado, se echa a perder.

Una ciudad bajo amenaza

El sistema de drenaje profundo en la capital fue diseñado en los años 70. Hoy, con el doble de población y lluvias más intensas por el cambio climático, la infraestructura está rebasada. La Conagua ha identificado 180 puntos críticos donde cada aguacero se transforma en desastre.

Y mientras el cielo ruge, los autos se hunden. La ciudad no cambia. Pero tú sí puedes prevenir.

Si ves un charco de grandes proporciones, la mejor opción es la vuelta en u.

¿Tu auto sufrió una inundación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.

¿Sabías que intentar encender el coche puede arruinarlo por completo? Comparte este consejo con otros.

Revisa si tu seguro te protege contra lluvias extremas antes de que sea tarde.