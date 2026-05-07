Refugio Franciscano asegura estar listo para reabrir tras entregar dictámenes

Los administradores del Refugio Franciscano informaron que concluyeron la entrega de documentos y dictámenes solicitados por autoridades capitalinas, por lo que aseguraron estar en condiciones de reanudar operaciones en el inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, cuya propiedad mantiene un litigio con la Fundación Antonio Haghenbeck.

A través de una carta pública, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, señalaron que el pasado lunes 4 de mayo entregaron tres dictámenes requeridos por las autoridades capitalinas.

Con ello ya acreditamos y dejamos claro que el Refugio Franciscano está física y técnicamente listo para recibir a los franciscanos”, indicaron en el documento difundido en redes sociales.

Los administradores sostuvieron que, tras la entrega de los requisitos, “ya no hay nada que impida que regresen a su hogar, que es donde deben estar y de donde nunca debieron salir”.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Solicitan apoyo y participación

Asimismo, afirmaron que el albergue se encuentra preparado para retomar sus actividades de rescate y resguardo de los llamados “franciscanitos”, así como de animales en situación vulnerable.

Estamos listos para reanudar nuestro objeto fundacional y razón de ser: cuidar y amar a los franciscanos, rescatar, salvar y recibir a los perritos y gatitos en situación de riesgo y abandono en nuestra ciudad”, expresaron.

En el pronunciamiento también hicieron un llamado a voluntarios y asociaciones protectoras de animales para continuar respaldando al refugio.

Hacemos un llamado a todos nuestros voluntarios, amigos y animalistas para que sigan apoyándonos y sigan estando de este lado de la lucha, para que logremos ya lo que todos queremos: que regresen los franciscanos a su hogar”.

Rescate de 900 lomitos y michis

El 26 marzo pasado autoridades del gobierno capitalino informaron que se mantenían las mesas de trabajo con el Refugio Franciscano, acciones como la revisión de instalaciones para el adecuado funcionamiento como albergue.

Foto: Especial

Ello luego de informar que los perros que se encontraban en el albergue temporal del Ajusco, rescatados el 7 de enero del refugio Franciscano, serían trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ubicada en Xochimilco.

El operativo de rescate de más de 900 perros y gatos se llevó a cabo por autoridades de la Ciudad de México, ante presuntas condiciones de maltrato y hacinamiento.

Actualmente, los animales están distribuidos en sedes de la Brigada de Vigilancia Animal y la Utopía Gustavo A. Madero para su atención médica.

“Los estamos esperando. ¡Todos somos franciscanos!”, expresaron los encargados del Refugio en la carta pública.

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