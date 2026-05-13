Inauguran EDEN en Gustavo A. Madero

Un nuevo Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) fue inaugurado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Elizabeth Velázquez

Se trata del EDEN Naturaleza ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac.

Fue inaugurado este miércoles por el alcalde, Janecarlo Lozano.

Elizabeth Velázquez

Se trata de un espacio público de unos 20 mil metros cuadrados rehabilitados en donde anteriormente se ubicaba el parque Corpus Christi, el cual estaba en abandono.

Elizabeth Velázquez

“Este espacio representaba perfectamente el rostro viejo de Gustavo Madero, una época donde el espacio público dejó de verse con dignidad, donde parecía normal que nuestras niñas, que nuestros niños, que sus hijos de ustedes crecieran sin parques dignos, seguros y bonitos.

Elizabeth Velázquez

Pero hoy eso ha cambiado, hoy este espacio renace con el parque más bonito en la zona norte de Gustavo A. Madero. Y no le pide nada, repito, no le piden nada a ningún parque público de la ciudad”, dijo Lozano.

Elizabeth Velázquez

El nuevo EDEN cuenta con tirolesa, zoológico animatrónico, espejo de agua, muro para escalar, puentes colgantes, espacios deportivos, laberinto natural, ejercitadores, área para perros, fuente, trenecito eléctrico, entre otros atractivos.

Elizabeth Velázquez

Se trata del tercer EDEN inaugurado en lo que va de la presente administración.

Elizabeth Velázquez

El alcalde anunció que en los próximos meses será inaugurados otros cuatro.

“La transformación la haremos en el territorio. La transformación la haremos en las calles, en las colonias y en espacios como este. Y eso exactamente es lo que está ocurriendo en Gustavo Madero.

Elizabeth Velázquez

“Estamos construyendo el nuevo rostro de nuestra alcaldía, una GAM moderna, una GAM segura, una GAM con espacios públicos dignos, una GAM donde las niñas, los niños y los jóvenes vuelvan a estar al centro de las decisiones públicas”, expresó.

Elizabeth Velázquez

En la inauguración acompañaron al alcalde el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, diputados locales, entre otros.