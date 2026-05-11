Protestarán tres días contra jueza que frena regreso de perros al Refugio Franciscano

Integrantes del Patronato del Refugio Franciscano A. C. amagaron este lunes con manifestarse durante tres días consecutivos a las afueras del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México para exigir a la jueza Giovanna Garrido Márquez revertir la suspensión provisional otorgada a la Fundación Haghenbeck el 7 de mayo.

Esta suspensión, con número 3686/2026, impide a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina regresar los más de 800 perros que esta dependencia retiró del predio en Cuajimalpa el 10 de enero. Los animales fueron reubicados en tres albergues temporales a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

“No lo entendemos, pero a todas luces se ve cómo (la jueza) está protegiendo a Haghenbeck. Perdón, señora, no es de ellos. No es ya ese predio de ellos”, dijo Gina Rivara, directora del Refugio Franciscano, a Excélsior/Imagen Noticias durante el primer día de protestas.

Agregó que el Refugio Franciscano “está listo desde hace como tres semanas” para el retorno de los animales, luego de que el Gobierno de la Ciudad de México acordó devolverlos dos semanas después de una reunión realizada a mediados de abril.

“Nosotros ya entregamos los tres peritajes que nos solicitaron, entonces ya no hay ningún impedimento para que nos los regresen”, aclaró.

¿Amparo sin fundamentos?: “Vendieron el terreno”

En el amparo, la Fundación Haghenbeck alega que los animales reubicados hace cuatro meses no pueden ser devueltos al Refugio Franciscano porque existe una investigación en curso por el delito de maltrato y crueldad animal.

Pero para solicitar esta suspensión provisional, la Fundación inició una carpeta contra el Refugio por el delito de despojo. Lo anterior, luego de que los franciscanos regresaron al predio sobre el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca el 30 de enero por orden de un tribunal, explicó la defensa de los franciscanos.

“Ellos piden un amparo alegando que no se les ha permitido participar en una carpeta de investigación, que no se les ha permitido participar, que no tienen por qué participar, de un supuesto despojo”, dijo el abogado Fernando Pérez Correa, quien agregó que Haghenbeck no tiene interés jurídico en el asunto porque ya no es propietario del predio donde se encuentran las instalaciones del refugio.

“No le dicen a la jueza de amparo, y lo ocultan, que ya no son dueños, que lo vendieron desde 2020”, señaló.

El abogado indicó que el jueves se realizará la audiencia de la suspensión definitiva y que ahí desahogarán evidencia de que Haghenbeck no es propietario del terreno.

El Refugio Franciscano llevaba más de 40 años trabajando en el rescate de animales en el predio que el filántropo Antonio Haghenbeck y de la Lama les dejó en comodato en su testamento público de 1977, hasta que en diciembre un tribunal de la Ciudad de México ordenó el desalojo para que la Fundación Haghenbeck tomara posesión.

Tiempo después se reveló que la Fundación Haghenbeck vendió ese predio, parte de un terreno de 163 mil metros cuadrados, al fideicomiso Banco Ve por Más en 2019 por 650 millones de pesos, según documentos públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Los franciscanos regresaron al predio a finales de enero, pero sus animales ya habían sido reubicados el 7 de enero en tres refugios temporales, sin contar que 39 gatos quedaron bajo resguardo de Haghenbeck en una ubicación reservada.

A la fecha han muerto 34 perros bajo el resguardo de las autoridades, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina en una carta enviada a Excélsior.

El documento señala que 171 perros del Refugio Franciscano se encuentran en el refugio temporal de Gustavo A. Madero, 293 en el refugio del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, y 360 en el refugio de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco.