Balacera en Gustavo A. Madero deja cinco lesionados y dos detenidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron a las calles Estado de México y Baja California, en la colonia Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero, tras el reporte de disparos y varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres, presuntamente conductores de pipas de gas, se encontraba afuera de un domicilio cuando comenzó una discusión con otras personas que arribaron al sitio en motocicletas.

La confrontación derivó en un intercambio de disparos, que dejó como saldo cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Agresión armada

La SSC indicó en una tarjeta informativa que los hechos fueron informados al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Agregó que, hasta el momento, hay dos personas detenidas, además del aseguramiento de un arma corta y un arma larga.

Asimismo, personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los demás participantes en la agresión", señaló la institución.

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