Aseguran miles de perfumes pirata tras cateo en Gustavo A. Madero

Tras una denuncia por falsificación de marca, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde aseguraron miles de perfumes pirata, los cuales se vendían al ostentar marcas originales.

La FGR detalló que en el operativo se decomisaron dos mil 474 piezas perfumes.

El caso derivó de un escrito inicial de una querella del apoderado legal de las empresas, en el cual hizo del conocimiento que en un local ubicado en la colonia 1ª Sección Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, se venden productos con marcas falsificadas de su representada con fines de especulación comercial”.

Foto: Especial

Por lo que se llevó a cabo la investigación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), perteneciente a la Policía Federal Ministerial (PFM), lo que permitió corroborar la información denunciada, lo que permitió solicitar la orden de cateo correspondiente.

Fue así como se cateó un local comercial, en el que se aseguraron diversas cajas y bolsas con los dos mil 474 perfumes que ostentan marcas reconocidas.

La Fiscalía General de la República continuará con la investigación para determinar conforme a derecho”.