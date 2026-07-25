Autoridades de CDMX, Veracruz y Jalisco capturan a objetivo prioritario

Un hombre acusado de homicidio doloso calificado y extorsión, fue detenido tras un trabajo que comprendió a las fiscalías de la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, ya que para escapar de las autoridades, se movió por varias entidades.

La detención la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco.

Derivado de labores de inteligencia, investigación y colaboración interinstitucional, agentes de seguridad dieron seguimiento a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo que permitió fortalecer las acciones de búsqueda y localización para identificar el paradero del objetivo”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La investigación del caso llevó a los agentes a solicitar la intervención de las autoridades de Jalisco, para establecer vigilancias fijas y móviles la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan, en el lugar ubicaron a su objetivo, identificado como Levi “N”.

Una vez que se corroboró su identidad, cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso calificado.

En las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se estableció la probable participación de Levi “N” en el homicidio de dos personas, delito cometido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac.