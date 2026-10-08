Reabren Insurgentes tras bloqueo de alumnos del CCH Sur en Ciudad Universitaria

La circulación vehicular sobre la Avenida Insurgentes Sur fue restablecida en ambos sentidos a la altura de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), luego de que un contingente de aproximadamente 150 estudiantes del CCH Sur retirara el bloqueo para desplazarse hacia la explanada de la Rectoría de la UNAM.

De acuerdo con reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX), el tránsito volvió a la normalidad en la zona de Ciudad Universitaria pasadas las 18:20 horas, tras varias horas de afectación vial.

La movilización estudiantil se originó para exigir a las autoridades universitarias sancionar de forma expedita a los docentes y miembros de la comunidad señalados por acoso y agresión sexual, argumentando que un profesor denunciado recientemente por una alumna estaría siendo protegido por la administración del CCH Sur.

Los manifestantes, quienes entregaron su pliego petitorio el pasado 7 de octubre, señalaron estar insatisfechos con la respuesta institucional recibida. A sus demandas de justicia de género sumaron la exigencia del retiro o suspensión inmediata del sistema de torniquetes y reconocimiento facial instalado en el plantel, cuestionando su costo y operación tecnológica.

"Se restablece la circulación en ambos sentidos de Av. Insurgentes, manifestantes pasan a la explanada de Rectoría de C.U.", informó el OVIAL de la SSC a través de sus canales oficiales.

A pesar de liberar el eje vial, los alumnos advirtieron que mantendrán la presión frente a las oficinas centrales de la Máxima Casa de Estudios en búsqueda de dos respuestas definitivas que permitan destrabar el conflicto y reanudar las actividades académicas.

Claves del bloqueo y movilización estudiantil:

Estatus vial: Circulación reabierta totalmente en ambos sentidos de Av. Insurgentes Sur.

Ubicación actual: Manifestantes replegados en la explanada principal de Rectoría (CU).

Causa principal: Exigencia de cese a profesores señalados por acoso y seguimiento al pliego petitorio.

Demanda adicional: Suspensión definitiva del sistema de torniquetes de acceso al CCH Sur.