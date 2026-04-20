Ayúdanos a encontrar a Carlos Rincón; tiene cicatrices y lunar en brazo izquierdo

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Rafael Lorenzo Santiago, de 50 años, visto por última vez el 29 de septiembre de 2025 en la colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc.

Ese día vestía chamarra color vino, pantalón de vestir negro, zapatos negros y llevaba una mochila negra pequeña. Desde entonces no se ha tenido contacto con él.

Ficha de búsqueda de Carlos Rincón Rodríguez, de 25 años, difundida por Alerta Amber México para solicitar apoyo ciudadano en su localización en el país. Excélsior

Rafael mide 1.60 metros de estatura y tiene varios tatuajes visibles que pueden ayudar a identificarlo: en el brazo izquierdo una imagen de la Virgen de Juquila con rosario; en el derecho, las iniciales “ALX”; y en el tobillo derecho, una rosa con una corona en distinto color.

Sus familiares lo describen como una persona alegre, de carácter afable y solidario. Suele frecuentar los tianguis de la zona centro, donde es conocido por apoyar a vecinos y comerciantes.

Si tienes información que ayude a localizarlo, comunícate a los números:

📞 55 5484 0430

📧 fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx

Tu colaboración puede marcar la diferencia. Una llamada oportuna puede devolver a Rafael a casa.