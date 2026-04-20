Ayúdanos a encontrar a Carlos Rincón; tiene cicatrices y lunar en brazo izquierdo

La desaparición de Carlos Rincón Rodríguez, un joven de 25 años, ha activado la Alerta Amber en el estado de Querétaro, donde autoridades y familiares solicitan el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Carlos fue visto por última vez durante la madrugada —alrededor de la medianoche— en Plaza Circunvalación #30, en el municipio de Querétaro. Desde ese momento, se desconoce su ubicación, lo que ha generado preocupación por su integridad.

Carlos es de nacionalidad mexicana, mide 1.87 metros, pesa aproximadamente 60 kilogramos y tiene complexión delgada. Su tez es clara, ojos color café claro y cabello corto. Como señas particulares, presenta tres cicatrices derivadas de una cirugía, así como un lunar en el brazo izquierdo a la altura del codo, rasgos clave que podrían facilitar su identificación.

El día de su desaparición vestía pantalón verde militar, tenis verdes, playera verde y una chamarra con grecas en colores rojo, verde y azul con capucha.

Las autoridades han señalado que Carlos se extravió en la madrugada y que, hasta el momento, no se tienen indicios claros sobre su paradero.

Por ello, se hace un llamado a la población para que, en caso de contar con cualquier información que ayude a localizarlo, se comunique de inmediato al número de emergencias 911 o a los teléfonos de la Policía Estatal de Querétaro (442 309 1400) y la Fiscalía del estado (442 216 1149 y 442 238 7622).

La colaboración ciudadana puede ser clave para lograr su pronta localización.