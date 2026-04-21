PVEM en CDMX 'dispuesto' a limar asperezas con Morena rumbo a 2027: Sesma

El Partido Verde en la Ciudad de México está dispuesto a limar asperezas con Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027, afirmó Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino y secretario general del PVEM local.

“Nosotros estamos en la voluntad de construir”, sostuvo luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó un mensaje público al Congreso local y al propio Sesma, al reconocer versiones sobre una supuesta falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Jesús Sesma Especial

Proponen reunión

“Yo quiero aprovechar para que están aquí presentes y me da mucho gusto. Jesús es presidente del Congreso (…) ya que estos días ha estado manejando que no tenemos coordinación. Entonces le propongo, les propongo, no sólo a ustedes que están aquí presentes y que vienen representando al Congreso, sino una reunión con todos los coordinadores de diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad; con gusto le encargo a usted como presidente que nos ayude”, expresó Clara Brugada.

Sesma Suárez consideró que este acercamiento podría ayudar a recomponer la relación política entre Morena y el Partido Verde de cara al proceso electoral de 2027.

“Vamos a sentarnos la próxima semana con ella (…) será la primera reunión, pero muy contento”, declaró el legislador, en entrevista con Excélsior al término de la inauguración de la Casa de las 3Rs de los Cuidados, en Pedregal de Santo Domingo, acto al que asistió como invitado junto con coordinadores parlamentarios del Congreso capitalino, entre ellos Xóchitl Bravo, de Morena, Nora Arias del PRD y del Verde, Manuel Talayero.

Nula comunicación

En días recientes, Sesma había señalado que existía una “nula comunicación” y una relación “congelada” con la administración capitalina, además de acusar que el Congreso local había sido ignorado en temas relevantes como los preparativos para el Mundial de Futbol de 2026.

Ante ese escenario, el líder del Verde en la capital incluso abrió la posibilidad de que su partido compitiera sin alianza con Morena en las elecciones intermedias de 2027.

Tras el llamado de este día de Brugada, Sesma insistió en que “hay voluntad de construir”.

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