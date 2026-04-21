Caen seis sujetos por extorsión en CDMX; si los reconoces ¡Denúncialos!

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho dio a conocer que entre 2025 y lo que va del 2026, la SSC de la CDMX ha detenido a 341 personas; detalló que tan solo el mes pasado se registraron 22 detenidos y durante la primera quincena de abril se detuvieron seis presuntos responsables.

Las aprehensiones han sido logradas en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Pacto Contra la Extorsión

El funcionario explicó que, para no bajar la guardia y atender mejor las denuncias, por indicación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se puso en marcha el “Pacto Contra la Extorsión”.

A este esfuerzo ya se sumaron alcaldes, legisladores, empresarios, universidades, grupos religiosos, comerciantes, medios y organizaciones civiles, todos para hacerle frente a este delito.

También dejó claro que van a seguir las acciones: usarán sus herramientas para prevenir, atender, investigar y castigar la extorsión, con la idea de irla erradicando poco a poco.

Denuncia el delito

Si ubicas a estos sujetos o bien te toca o sabes de algún otro caso de extorsión, puedes denunciar de forma anónima al 089 o marcar directo al 55 5036 3301; ahí te orientan y te apoyan.

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