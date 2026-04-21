Inauguran Casa de las 3R's en Pedregal de Santo Domingo

En la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina inauguró una nueva Casa de las 3Rs del Cuidado, habilitada en las instalaciones del Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI), con lo que se busca beneficiar a miles de habitantes de la zona de Los Pedregales.

Se trata de la segunda Casa de las 3Rs puesta en marcha durante la actual administración capitalina. La primera abrió en mayo del año pasado, en la colonia Buenos Aires de la alcaldía Cuauhtémoc, días después del doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. El lugar fue nombrado “Ximena Guzmán”, en memoria de la colaboradora de la mandataria capitalina.

Ante decena de vecinos de Pedregal de Santo Domingo, Brugada recordó que su administración proyecta la apertura de 200 espacios de este tipo en la Ciudad de México.

Queremos construir 200 casas: cien en las UTOPÍAS y otras cien en espacios únicos. Vamos a ir inaugurando varias de estas; cada semana en las UTOPÍAS habrá servicios del Sistema Público de Cuidados”, dijo.

Reducir, redistribuir y reconocer

La jefa de Gobierno aprovechó para anunciar y comprometerse a que cada 15 día se inaugurará una UTOPÍA en la ciudad.

Foto: Especial

Refirió que el Congreso capitalino discute actualmente la Ley del Sistema de Cuidados y confió en que los legisladores respaldarán el proyecto.

Se hará lo que sea necesario para que esta ciudad se convierta en una ciudad pionera de tener el sistema público de cuidados en el país”, sostuvo.

Brugada reconoció que, en colonias populares como Pedregal de Santo Domingo, “no hay espacio suficiente”, para construir una UTOPÍA, por lo que se optó en construir una Casa de las 3R, que ofrecerá servicios gratuitos enfocados en “reducir, redistribuir y reconocer” el trabajo de cuidados, labor que históricamente ha recaído en las mujeres.

Entre ellos habrá lavandería, cuidado infantil, temazcal, rehabilitación física e hidroterapia. Además de servicios de salud integral, espacios de laboratorios clínicos y un mastógrafo.

También contará con un Centro Colibrí, sitio especializado en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, atención grupal y consejería para personas con consumo problemático o familiares que requieran apoyo.

Porque la salud mental debería ser un tema de atención en todas las colonias de la ciudad”, afirmó.

Transformación del Pedregal de Santo Domingo

La obra forma parte de la intervención urbana e infraestructura que se desarrolla en Coyoacán rumbo al Mundial de Futbol 2026. En total se intervinieron 753 metros cuadrados, se colocaron 98 luminarias, se rehabilitaron áreas verdes, reja perimetral, cancelería y pintura, además de dar mantenimiento al CACDI y al inmueble del DIF.

Foto: Especial

Al dar la bienvenida, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, celebró la coordinación institucional y aseguró que la demarcación se consolida como punto de encuentro.

Coyoacán se ratifica como punto de encuentro con la puesta en marcha de esta Casa que el día de hoy la jefa de Gobierno nos invita a inaugurar. Quiero reconocer esta iniciativa, que reviste gran importancia para nuestra comunidad”, expresó.

Por último, Clara arrugada, adelantó que la colonia Pedregal de Santo Domingo se convertirá en un “territorio de paz”, con acciones para la prevención del delito.

*DRR*