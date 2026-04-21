Ataque en Teotihuacán: Rusia se suma a exigencia de esclarecimiento

El ataque armado ocurrido el 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, continúa generando reacciones internacionales, luego de que la Embajada de Rusia en México confirmara que uno de sus ciudadanos resultó herido y exigiera el esclarecimiento de los hechos.

A través de un mensaje en redes sociales, la representación diplomática expresó su “profunda tristeza” por lo ocurrido en uno de los sitios turísticos más emblemáticos del país, además de enviar condolencias a las familias de las víctimas mortales y desear pronta recuperación a los lesionados.

Rusia se pronuncia tras confirmarse ciudadano herido

El posicionamiento de la embajada rusa se suma a la creciente presión internacional para esclarecer el ataque. El saldo confirmado es de dos muertos, una turista canadiense y el agresor, así como al menos 13 personas heridas de distintas nacionalidades, entre ellas un ciudadano ruso.

La embajada también agradeció la atención médica brindada a su connacional y subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros.

Cómo ocurrió el ataque en la Pirámide de la Luna

De acuerdo con reportes preliminares, el agresor, identificado como Julio César “N”, de 27 años, abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna contra visitantes que se encontraban en el sitio.

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El ataque provocó escenas de pánico y una estampida, lo que incrementó el número de lesionados.

Las investigaciones apuntan a que el atacante actuó en solitario y posteriormente se quitó la vida, aunque las autoridades mantienen abiertas diversas líneas para determinar el móvil, que aún no ha sido establecido.

Investigación en curso y medidas de seguridad

El caso ha generado preocupación por tratarse de un sitio considerado Patrimonio de la Humanidad y uno de los destinos turísticos más visitados de México.

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En este contexto, la embajada rusa reiteró su disposición de coordinarse con el gobierno mexicano en el seguimiento del caso. Por su parte, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva, además de reforzar la seguridad en sitios turísticos estratégicos.

Actualmente, la zona arqueológica permanece bajo resguardo y con acceso restringido, mientras continúan las diligencias periciales.

Impacto internacional en un momento clave para México

El incidente ocurre a pocas semanas del arranque del Mundial de 2026, lo que ha intensificado el escrutinio internacional sobre las condiciones de seguridad en el país.

Especialistas advierten que, aunque la violencia en México suele estar vinculada al crimen organizado, este tipo de ataques en espacios turísticos son poco comunes, lo que amplifica su impacto mediático y diplomático.

El caso ha abierto un debate sobre la seguridad en espacios culturales y turísticos, en un contexto donde México busca proyectar estabilidad ante la comunidad internacional.