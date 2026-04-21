¡Toma precauciones! Hoy 21 de abril se esperan 6 manifestaciones en CDMX
Varios de los manifestantes han anunciado que realizarán sus protestas en dos puntos por lo que aquí te damos opciones viales.
Este martes 21 de abril es mejor que salgas con tiempo ya que se esperan al menos 6 movilizaciones sociales que podrían afectar tus traslados a lo largo y ancho de la Ciudad de México, aquí te damos opciones para que no se te haga tarde.
MANIFESTACIONES
HUELLAS DE LA MEMORIA
Hora: 09:00
Lugar: Centro Cultural España, República de Guatemala No.18, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Exigen que se tome conciencia de la crisis de desapariciones y se actúe para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda inmediata de sus seres queridos, conforme al Artículo 34 Constitucional
Usa Eje 1 Norte o Eje 1 Oriente para rodear la zona; también puedes apoyarte en Avenida Circunvalación o Fray Servando Teresa de Mier para evitar el primer cuadro.
COLECTIVO BOREAL
Hora: 10:30
Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa
Demanda: Exigen justicia para sobreviviente de feminicidio y un proceso legal con perspectiva de género, no revictimizante ni violento conforme el debido proceso; así como que se juzgue al presunto responsable conforme a la ley
Organizaciones en apoyo: Libres y Combativas Mx, Chicas Riot y Colectiva Afekta.
Opciones viales
Toma Periférico Oriente o Eje 6 Sur; también puedes usar Ermita Iztapalapa o Canal de Garay.
COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”
Hora: 12:00
Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc
Usa Eje Central o Isabel la Católica; también Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga.
Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc
Demanda: Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable, en el marco de la celebración del “Día del Niño y la Niña”.
Alternativas:
Apóyate en Eje 1 Norte o Dr. Río de la Loza o Balderas y Arcos de Belén.
COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”
Hora: 12:00
Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Usa Circuito Interior o Avenida Reforma; igual Ribera de San Cosme y Flores Magón.
Hora: 13:00
Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente)
Opciones viales: Usa Eje 3 Sur o Eje 4 Sur como rutas paralelas; también Viaducto Río de la Piedad o Canal de Tezontle.
Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Hora: 13:00
Lugar 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero
Alternativas: Usa Av. Cien Metros o Av. Instituto Politécnico Nacional como desvío; también Eje Central o Vallejo funcionan para evitar la zona.
Lugar 2: Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio No. 471, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo
Ve por Circuito Interior o Marina Nacional como alternativas; también Calzada México-Tacuba y Avenida Cuitláhuac.
Demanda: Denuncian irregularidades en el manejo de recursos económicos de la institución, derivado de la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto, la ruptura de lazos con la Fundación Politécnico y la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco; así como en defensa de una educación de calidad y contra la corrupción
Actividades: Mitin en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco y Asamblea estudiantil en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás
Observaciones: No se descarta realicen una marcha con la finalidad de hacer brigadeo informativo en las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
COMITÉ DE APOYO AL REFUGIO FRANCISCANO
Hora: Durante el día
Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Exigen la entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”, A.C., a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal; así como informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que actualmente están resguardados en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal
Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales; así como la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas
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