¡Toma precauciones! Hoy 21 de abril se esperan 6 manifestaciones en CDMX

Este martes 21 de abril es mejor que salgas con tiempo ya que se esperan al menos 6 movilizaciones sociales que podrían afectar tus traslados a lo largo y ancho de la Ciudad de México, aquí te damos opciones para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

HUELLAS DE LA MEMORIA

Hora: 09:00

Lugar: Centro Cultural España, República de Guatemala No.18, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen que se tome conciencia de la crisis de desapariciones y se actúe para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda inmediata de sus seres queridos, conforme al Artículo 34 Constitucional

Usa Eje 1 Norte o Eje 1 Oriente para rodear la zona; también puedes apoyarte en Avenida Circunvalación o Fray Servando Teresa de Mier para evitar el primer cuadro.

COLECTIVO BOREAL

Hora: 10:30

Policías de la SSC vigilan el acceso a los juzgados en el Reclusorio Oriente, en Ciudad de México. Excélsior

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa

Demanda: Exigen justicia para sobreviviente de feminicidio y un proceso legal con perspectiva de género, no revictimizante ni violento conforme el debido proceso; así como que se juzgue al presunto responsable conforme a la ley

Organizaciones en apoyo: Libres y Combativas Mx, Chicas Riot y Colectiva Afekta.

Opciones viales

Toma Periférico Oriente o Eje 6 Sur; también puedes usar Ermita Iztapalapa o Canal de Garay.

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Hora: 12:00

Vista general del campamento del colectivo Hijas de la Cannabis frente a la Plaza Tlaxcoaque en Ciudad de México, con una lona de bienvenida, personas caminando y estructuras de apoyo instaladas para el consumo lúdico regulado.

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Usa Eje Central o Isabel la Católica; también Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga.

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable, en el marco de la celebración del “Día del Niño y la Niña”.

Alternativas:

Apóyate en Eje 1 Norte o Dr. Río de la Loza o Balderas y Arcos de Belén.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Movimiento Cannabico, descontento con decisión del Senado

Usa Circuito Interior o Avenida Reforma; igual Ribera de San Cosme y Flores Magón.

Hora: 13:00

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente)

Opciones viales: Usa Eje 3 Sur o Eje 4 Sur como rutas paralelas; también Viaducto Río de la Piedad o Canal de Tezontle.

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Hora: 13:00

Lugar 1: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, Av. Wilfrido Massieu No. 399, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero

Alternativas: Usa Av. Cien Metros o Av. Instituto Politécnico Nacional como desvío; también Eje Central o Vallejo funcionan para evitar la zona.

Lugar 2: Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio No. 471, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo

Ve por Circuito Interior o Marina Nacional como alternativas; también Calzada México-Tacuba y Avenida Cuitláhuac.

Demanda: Denuncian irregularidades en el manejo de recursos económicos de la institución, derivado de la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto, la ruptura de lazos con la Fundación Politécnico y la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco; así como en defensa de una educación de calidad y contra la corrupción

Actividades: Mitin en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco y Asamblea estudiantil en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás

Observaciones: No se descarta realicen una marcha con la finalidad de hacer brigadeo informativo en las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

COMITÉ DE APOYO AL REFUGIO FRANCISCANO

Hora: Durante el día

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen la entrega inmediata de todos los animales del “Refugio Franciscano”, A.C., a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal; así como informes médicos diarios con prueba de vida sobre el estado de salud de los animales que actualmente están resguardados en el Deportivo “Los Galeana”, el Albergue del Ajusco y en Brigada Animal

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales; así como la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas

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