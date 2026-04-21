Capturan a célula vinculada a asaltos en zona poniente de CDMX

Elementos policiacos detuvieron a Santiago “N” de 18 años; Carlo “N”, de 20; Carlos Eduardo “N”, de 41; y “N”, de 52, presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada con asaltos a automovilistas en la zona poniente de la Ciudad de México, en posesión de más de 300 dosis de droga.

Las detenciones se realizaron en dos acciones distintas en la alcaldía Gustavo A. Madero, derivadas de trabajos de inteligencia tras el asalto ocurrido el 15 de abril en Lomas de Bezares, donde los tripulantes de un vehículo fueron atacados afuera de un conjunto residencial.

Auto Especial

Con apoyo de cámaras del C2, autoridades identificaron los vehículos utilizados en la huida y dieron seguimiento a su ruta hacia el norte de la ciudad.

Colonia Guadalupe Insurgentes

En una primera intervención, en la colonia Guadalupe Insurgentes, tres de los implicados fueron detenidos junto a uno de los automóviles, en posesión de 145 dosis de marihuana y teléfonos celulares.

Droga

En una segunda acción, en la colonia Emiliano Zapata, fue asegurado el cuarto sujeto, quien viajaba en otro vehículo vinculado a los hechos, con 185 bolsitas de marihuana y un teléfono celular.

En total, se aseguraron 330 dosis de droga, dos vehículos y equipos de comunicación.

Asalto en Calzada Chivatito

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos y los vehículos están relacionados no solo con el asalto en Lomas de Bezares, sino también con otro ocurrido el 17 de abril en calzada Chivatito, donde un automovilista fue golpeado con la cacha de un arma de fuego.

Autoridades señalaron que los implicados formarían parte de una célula dedicada al robo a automovilistas, transporte de valores y narcomenudeo, con operación en zonas poniente, norte y centro de la Ciudad de México.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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